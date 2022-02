Lelőtt helikopterek, felrobbantott épületek – a közösségi média is „közvetíti” a háborút

A hajnali órákban különleges katonai művelet végrehajtását rendelte el Vlagyimir Putyin orosz elnök a Donyec-medencében.

Hadiállapotot vezettek be Ukrajnában. Elárasztották a közösségi médiát a beszámolók a veszteségekről, a jelenlegi háborús helyzetről.

Az egyik ukrán felhasználó bejegyzésében azt írta: „orosz harci repülőgép lő egy házra, amelyben civilek vannak – valahol Ukrajnában.”

🇺🇦 A Russian warplane shoots near/at a house with civilians inside somewhere in #Ukraine. pic.twitter.com/cXq88WrMCq — Ukraine News 🇺🇦 (@UkraineNews0) February 24, 2022

Egy másik bejegyzés alapján az látható és olvasható, hogy a harkovi metróba több száz ember, köztük sok nő és gyermek menekült a városban hallható robbanások elől.

Hundreds of people, including many women and children are currently taking shelter inside a subway station in Kharkiv, #Ukraine as explosions are heard in the city. @washingtonpost pic.twitter.com/ZddeHqlMvU — Salwan Georges (@salwangeorges) February 24, 2022

Az alábbi bejegyzésben orosz repülőgépekre kilőtt rakétákat látni:

Ukraine fires missiles to intercept Russian aircraft’s artillery fire pic.twitter.com/SXi3LSy9Rz — Nguyen Ken (@NguyenK37230640) February 24, 2022

Az alábbi videót a város felett repülő harci helikopteregységről készítették:

Egy másik twitterező szintén harci helikopterekről készült felvételt osztott meg:

Ebben a videóban egy lelőtt KA–52-es helikopter látható:

Az orosz hadsereg egyik lelőtt helikoptere Kijev határában: