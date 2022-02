Kínai külügyminiszter: Tárgyalások útján kell kialakítani Európa biztonsági mechanizmusát

Vang Ji kínai külügyminiszter csütörtökön telefonon egyeztetett Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel az ukrajnai helyzet alakulásáról, és úgy foglalt állást, hogy Európa biztonsági mechanizmusát tárgyalások útján kell kialakítani.

A kínai külügyminisztérium hivatalos weboldalán közzétett közlemény szerint Vang Ji hangsúlyozta: Kína mindig is tiszteletben tartotta minden ország szuverenitását és területi egységét. „Mi is láthattuk, hogy Ukrajna kérdése szövevényes és egyedi történelmi gyökerekkel rendelkezik” – fogalmazott Vang, és kijelentette: Peking megérti az orosz fél biztonsági kérdésekkel kapcsolatos, jogos aggályait.

A kínai fél – tette hozzá – a hidegháborús gondolkodás végleges elhagyását sürgeti. Peking továbbá arra szólította fel a feleket, hogy tárgyalások útján alakítsanak ki kiegyensúlyozott, hatékony és fenntartható biztonsági mechanizmust Európa számára.

A közlemény szerint Lavrov tájékoztatta kínai hivatali kollégáját az ukrajnai helyzet eddigi alakulásáról és az orosz fél álláspontjáról. Lavrov szerint az Egyesült Államok és a NATO megszegte ígéretét, és folytatta a terjeszkedést kelet felé, továbbá nem alkalmazta a 2015-ös minszki egyezményben, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsának erről szóló határozatában foglaltakat. Oroszország így kénytelen volt megtenni a szükséges lépéseket saját érdekeinek védelmében – fogalmazott.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelt el különleges katonai akciót az ukrajnai Donyec-medencében, miután a héten elismerte az ottani szakadárok által önkényesen kikiáltott „népköztársaságok” függetlenségét, és azok segítséget kértek Moszkvától. Putyin leszögezte, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen.