Élesen elítélte a szlovák vezetés az orosz hadműveletet

Élesen elítélte és a nemzetközi jog súlyos megsértésének minősítette a csütörtök hajnalban indított orosz hadműveletet a szlovák vezetés, s egyhangúlag elítélte az összes érdemi politikai párt is.

Eduard Heger, szlovák kormányfő közösségi profilján „igazolhatatlan barbár tettnek” és a nemzetközi jog súlyos megsértésének minősítette az orosz hadműveletet. „A szemünk előtt újfent feléledt az orosz imperializmus, annak agresszív, militáns formájában” – idézte a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség Heger szavait, aki bejegyzésében a béke megteremtését pedig abszolút prioritásnak nevezte. A szlovák miniszterelnök kijelentette: a szlovák kormány a NATO-n belüli és EU-s szövetségeseivel együtt segíteni fog Ukrajnának az önvédelemben és a harcok leállításában.

Zuzana Caputová, szlovák államfő ugyancsak élesen elítélte a „jogellenes orosz agressziót” és teljes támogatásáról biztosította az ukrán népet és az ország vezetését. „Illúziónak mutatkozott azok reménye, akik azt hitték, hogy Oroszország megelégszik a donyecki és a luhanszki térség katonai megszállásával” – mondta Caputová a szlovák hírügynökség jelentése szerint.

Ivan Korcok, szlovák külügyminiszter a nemzetközi jog durva megsértésének és az európai biztonságot fenyegető lépésnek nevezte az orosz hadműveletet, s bejelentette: a NATO mai rendkívüli ülésén konzultációt fog kérni a négyes cikk alapján. Korcok bejelentette azt is: az ukrajnai történések kapcsán Szlovákia bekérette Oroszország pozsonyi nagykövetét és tolmácsolta neki tiltakozását.

Az orosz hadműveletet a szlovák kormány tagjai külön-külön is elítélték és ugyanígy tett az összes érdemi szlovákiai politikai párt is.

A kialakult helyzet miatt csütörtökön összeült a szlovák kormány biztonsági tanácsa. Jaroslav Nad, szlovák védelmi miniszter a helyzetre reagálva bejelentette: a szlovák-ukrán határ katonai megerősítésére készülnek. Elmondta: a kormány rendkívüli ülésén határozatot hoztak arról, hogy átcsoportosítják a fegyveres erők 1500 tagját az ország keleti határára, egy esetleges migrációs hullám ellenőrzésére.

Vlagyimir Putyin csütörtök hajnalban rendelt el különleges katonai akciót az ukrajnai Donyec-medencében, miután a héten elismerte az ottani szakadárok által önkényesen kikiáltott “népköztársaságok” függetlenségét, és azok segítséget kértek Moszkvától. Az orosz elnök leszögezte, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen.