Az EMIH támogatásáról biztosította az ukrajnai zsidó közösséget

Támogatásáról biztosította az ukrajnai zsidó közösséget az Egységes Magyagyarországi Zsidó Hitközség (EMIH) – közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták: Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija aggodalommal figyeli az orosz-ukrán konfliktus alakulását. A vezető rabbi csütörtökön telefonon egyeztetett Meir Stamblerrel, az Ukrajnai Zsidó Hitközségek Szövetségének elnökével, és felajánlotta neki a magyar zsidó közösség segítségét.

Köves Slomó egyeztetett Mendel Wilhelm ungvári rabbival is, akinek megígérte, ha szükséges, huzamosabb ideig is ellátják Magyarországon a kárpátaljai közösség tagjait.

Az EMIH vezetője továbbá pénzügyi támogatást ígért Shmuel Azmannak, a kelet-ukrajnai zsidó menekülteknek létesített Anatevka zsidó menekültfalu vezetőjének.

Azt írták: a Kijev melletti települést – mely nevét a Hegedűs a háztetőn című musicalből kapta – 2015-ben hozták létre adományokból Shmuel Azman kijevi rabbi kezdeményezésére, az akkori kelet-ukrajnai harcok elől menekülő zsidó családok részére. A településen több száz kelet-ukrajnai zsidó menekült él, és a konfliktus újbóli kiéleződése óta további menekültek érkeznek oda.

Megjegyezték: Anatevka település és a menekültek részére a https://charidy.com/Kyiv/73207 oldalon lehet adakozni.

Az EMIH felajánlotta segítségét az Ukrajnában ragadt izraeli állampolgárok kimenekítéséhez is – tették hozzá.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak az oroszbarát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen.