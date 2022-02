A Mazsihisz aggodalmát fejezte ki és a menekültek segítésére készül

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) aggodalmát fejezte ki az Ukrajna elleni orosz támadás miatt és megkezdte a felkészülést az esetlegesen Magyarországra érkező menekültek megsegítésére.

A szervezet MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében úgy fogalmaztak: „együttérzünk Ukrajna polgáraival, különösen a kárpátaljai magyarsággal, azon belül is zsidó hittestvéreinkkel”.

A Mazsihisz az elmúlt hetekben megkezdte a felkészülést az esetlegesen Magyarországra érkező menekültek megsegítésére. A szervezet felvette a kapcsolatot az illetékes magyar hatóságokkal, a nemzetközi zsidó szervezetekkel és folyamatosan nyomon követi az események alakulását – írták.

Hozzátették: imádkoznak, hogy a fegyverek elhallgassanak és a béke minél előbb helyreálljon.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására.

Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak az oroszbarát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen.