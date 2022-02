Ukrán válság: rendkívüli állapotot hirdettek, de a szakadárok örömmel várják az oroszokat

Az ukrajnai szakadár területek határainál állandó a feszültség: a frontvonalon mindennapos a tűzharc. A térségben élő oroszokat evakuálták, és az orosz diplomatákat is kimenekítették Ukrajnából. A kijevi vezetés felszólította az ukrán állampolgárokat, hogy mihamarabb hagyják el Oroszországot. Ukrajnában rendkívüli állapotot vezettek be, és berendelték a tartalékos katonákat is, egyelőre 36 ezer embert mozgósítottak – számolt be az M1 Híradója.

Állandó a feszültség Kilométerekre sodorta a szél a Luhanszk közelében lévő erőműből gomolygó sűrű feket füstöt. Az ukrán belügyminiszétrium szerint a szakadár területről kilőtt egyik rakéta találta el a létesítményt, amely a környékbeli települések áramellátását biztosítja. A közelben lévő Scsasztjában is újabb nehéztüzérségi lövedékek csapódtak be szerdán. A város alig néhány kilométerre van az oroszbarát milíciák által ellenőrzött terület, az Oroszország által függetlennek elismert Luhanszki Népköztársaság határától. A demarkációs vonal mentén lévő településekről menekülnek az emberek, mivel az orosz csapatok bevonulásától tartanak. Moszkva ugyanis az ukrajnai Donyeck és Luhanszk megye közigazgatási határát ismerte el államhatárként, jóllehet a szakadárok csak a két megye déli és keleti részét tartják ellenőrzésük alatt. „Remélem, soha nem érnek el idáig. Még a világháborúban sem volt ilyen nehéz a helyzetünk, miközben az oroszok állítólag a testvéreink” – mondta sírva egy idős ukrán asszony. A szakadár területeken viszont már alig várják, hogy megérkezzenek az orosz katonák, akik Moszkva szerint békefenntartó feladatot fognak ellátni. Donyeckben egyre többen csatlakoznak a helyi fegyveresekhez. „Nagyon bízunk az orosz katonákban, nélkülük nem tudjuk legyőzni az ukrán hadsereget” – mondta az egyik lelkes fiatal. Az elmúlt napokban az Ukrajnával szomszédos rosztovi régióban folytatódott a csapatösszevonás, ám a szakadárok és a moszkvai illetékesek egybehangzóan azt állítják, hogy az orosz katonák még nem lépték át a határt. Közben továbbra is ezrével menekítik a civileket a szakadár köztársaságokból, elsősorban a nőket és a gyerekeket. Hivatalos moszkvai összesítés szerint már több, mint 96 ezren érkeztek meg Oroszországba. Szerdán a kijevi orosz nagykövetségről is levonták a nemzeti lobogót. A moszkvai külügyminisztérium közölte, hogy biztonsági megfontolásból azonnali hatállyal hazarendelik a diplomatákat külképviselet dolgozóit. A kijevi kormány is felszólította az Oroszországban élő, nagyjából kétmillió ukrán állampolgárt, hogy haladéktalanul hagyják el az országot. A nemzetbiztonsági és védelmi tanács javaslatára a kabinet Ukrajna egész területén szükségállapotot vezet be, egyelőre 30 napra, és megkezdte a tartalékos hadiállomány mozgósítását. A fővárosban látszólagos nyugalom van, az utcákon nincs jele a háborús készülődésnek. Az emberek többsége a szükségállapot bevezetését is támogatja. Moszkvában szerdán a „haza védelmezőjének napját” ünnepelték. Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédében ismét a NATO-t tette felelőssé a kialakult helyzetért. „Országunk mindig nyitott a közvetlen és őszinte párbeszédre, hogy a legbonyololultabb ügyekben is megtaláljuk a diplomáciai megoldást. De hangsúlyozom, hogy Oroszország érdeke és népünk biztonsága mindenek felett áll, ezért folytatjuk a hadsereg modernizálását és növeljük ütőképességét” – fogalmazott Vlagyimir Putyin. Ám a diplomáciai rendezés esélye egyre távolodik. Az amerikai külügyminiszter lemondta az orosz kollégájával csütörtökre tervezett találkozót. Antony Blinken kijelentette: a szakadár területek függetlenségének elismerésével Moszkva súlyosan megsértette a nemzetközi jogrendet, és a szuverén Ukrajna területi integritását fenyegeti, ezért egyelőre nincs értelme diplomáciai párbeszédet színlelni.