Néhány órája született a csecsemő, amikor elrabolták, most jutottak a nyomára

Megtalálták azt a tinédzsert, akit 16 évvel ezelőtt csecsemőként raboltak el egy mexikói kórházból – írta a DailyMail.

Parents reunited with son who was abducted 16 YEARS AGO by a fake nurse from Mexico hospital after he was born https://t.co/YZJ5GTyijh

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 22, 2022