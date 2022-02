Több mint 200 kilogrammos, házakba betörő medvét keresnek

Hank, a tank gyorsan felismerhető kivételesen hatalmas mérete, sötét bundája és világosabb pofaszőrzete alapján – írta a The Guardian.

Egy barna medve átlagos súlya az Egyesült Államok nyugati részén 45-től és 135 kilogrammig terjed a vadvédelmi minisztérium szerint. Hank ennél lényegesen nagyobb.

Július óta Hank legalább 28 házba tört be a Tahoe Keys vízparti területen, South Lake Tahoe városban. A rendkívül ételorientált ragadozó több mint harminc esetben jelentős anyagi károkat is okozott. A helyi lakosok legalább 102 rendőrségi bejelentést tettek Hank miatt.

Maybe if you fed him leftover pizza and other food, Hank the Tank wouldn’t be breaking into your homes. https://t.co/Na2IF0dCOK

