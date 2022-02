The Guardian: Moszkva ellentmondásos kijelentéseibe bújtatja a valódi szándékát

Moszkva ellentmondásos közleményeket ad arról, hogy valójában mekkora területre tart igényt Kelet-Ukrajnában – írja a The Guardian. A brit lap szerint a háború kitörése szempontjából kulcskérdés, hogy Oroszország elismeri-e az ellenőrzése alatt álló régiók meglévő határait, vagy azok „bővítéséről” hoz-e döntést.

Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírja a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismeréséről szóló rendeleteket a moszkvai Kremlben Moszkvában, Oroszországban, 2022. február 21-én. Fotó: EPA/ALEKSEY NIKOLSKYI/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

A két, orosz ellenőrzés alatt álló kelet-ukrajnai terület, a donyecki és luhanszki „népköztársaságok” hatóságai azt állítják, a jelenleginél nagyobb terület felett kellene diszponálniuk. Ez magában foglalja a donyecki régió határánál, a frontvonal kormányzati oldalán elhelyezkedő nagyvárost, Mariupolt is. Amennyiben Moszkva támogatja a követelést, Oroszország támadást indíthat a terület elfoglalására.

Az orosz közlemények egymásnak ellentmondóak: Vlagyimir Putyin elnök Donyeck és Luhanszk megyék egész területéről beszélt hétfőn, amikor bejelentette, hogy elismeri a szakadár területek függetlenségét. A szakadárok viszont csupán a két megye egyharmadát uralják.

Azonban Dmitrij Peszkov, Putyin szóvivője arról beszélt, hogy a teljes megyéken belül ismerték el a köztársaságokat, azaz az egész területet, amelynek kétharmadát a kijevi kormányzathoz hű ukránok és egyharmadát a szakadárok irányítják.

Jelenleg tehát kulcskérdés, hogy Oroszország elismeri-e az ellenőrzése alatt álló területek meglévő határait, vagy azok kibővítéséről hoz-e döntést

– írja a The Guardian. A lap szerint ez a kétértelműség szándékosságot feltételez, mert lehetővé teszi Moszkva számára, hogy döntését az alapján hozza meg, miként reagál a Nyugat az ukrajnai területek megszállására.

Ha új alkualapra van szüksége a tárgyalásai során, Putyin újabb háborúval fenyegethet, hogy további területeket foglaljon el. Másrészt az is lehetséges, hogy a hivatalos orosz álláspont közvetítői – mint például a BBC által is hosszasan kérdezett Peszkov – egyszerűen csak nem tudják a választ – fejtegeti a The Guardian. Mint írják, az orosz ellenőrzés alatt álló területek hatóságai kijelentették, hogy határaik és fennhatóságuk kiterjedése alatt továbbra is a donyecki és luhanszki régiók egészét értik. Ha Moszkva ebbe beleegyezik, háború várható – írja a lap.