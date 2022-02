Tavaly elérte a világjárvány előtti szintet az EU-ban beadott menedékkérelmek száma

Az Európai Unióban tavalyelőtt beadott, szokatlanul kevés menedékkérelem után tavaly harmadával megnőtt a kérelmek száma, elérve ezzel a koronavírus okozta világjárvány előtti szintet – közölte az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) kedden.

A máltai központú EU-ügynökség elemzése szerint 2021-ben mintegy 617 800 nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be az uniós tagországokban, ez nagyjából megfelelt a 2017 és 2019 közötti, azaz a világjárvány előtti szintnek.

A menedékkérők fő származási országai között tavaly Afganisztán és Szíria szerepelt. Amíg az afgánok kétszer annyian folyamodtak menedékjogért – mintegy 97 800-an –, mint 2020-ban, addig a szíriaiak az előző évinél csaknem kétharmadával több – mintegy 106 ezer – kérelmet nyújtottak be tavaly.

A többi fő származási ország között tavaly Irak (mintegy 28 700 kérelem), Pakisztán (24 600), Törökország (23 700) és Banglades (20 000) szerepelt. A felsorolt országok állampolgárai szintén növekvő számban nyújtottak be menedékjog iránti kérelmet, de a szomáliaiak, a nigériaiak, a marokkóiak és több más kelet-, nyugat- és észak-afrikai ország menekültjei is lényegesen nagyobb számban jelentkeztek menedékjogért az EU-ban. Ezzel szemben a venezuelaiak, kolumbiaiak és más latin-amerikai ország állampolgárai kevesebb kérelmet nyújtottak be 2021-ben, mint egy évvel korábban. Az európai kérelmezők közül a fehéroroszok által beadott kérelmek számra a háromszorosára, az észak-macedóniai állampolgároké a négyszeresére nőtt.

Tavaly az EU-tagországokban mintegy 27 300 kérelmet nyújtottak be magukat felnőtt kísérő nélküli kiskorúnak valló menedékkérők, jóval többen, mint az előző három év bármelyikében. A 2021-es adat megközelítette a 2016-ban feljegyzett 29 300 kérelmet. A felnőtt kísérő nélkül érkezett kiskorúak csaknem fele afgán volt (13 000, ez a legtöbb 2015 óta), őket a szíriaiak, a szomáliaiak, a bangladesiek és a pakisztániak követték.

Az uniós tagországok menekültügyi hatóságai 2021-ben körülbelül 523 ezer elsőfokú határozatot hoztak. A menekültstátusz és kiegészítő védelem elismerésének aránya 2021-ben 35 százalékra emelkedett, ami 2017 óta a legmagasabb volt. Ezt az afgánok által beadott kérelmek elismerésének magas aránya eredményezte, a 2020-as 53 százalékról ugyanis 66 százalékra nőtt 2021-ben, és tavaly októberben és novemberben átmenetileg meghaladta a 90 százalékot. Viszonylag magas volt továbbá az eritreaiak (81 százalék), a jemeniek (79 százalék), a fehéroroszok (75 százalék) és a szíriaiak (72 százalék) elismerési aránya is – közölték.