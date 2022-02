Évek óta nem látott számban érkeznek migránsok Európába

Az energiaválság mellett az egyre fokozódó migrációs válsággal is meg kell küzdenie Európának. A balkáni útvonalon és a Földközi-tengeren is évek óta nem látott szinten van az érkezők száma. Az olasz partokhoz az év első másfél hónapjában kétszer annyian jöttek, mint tavaly. Ez feszültséget okoz a római kormányon belül is. Több tagállam megint szeretné felgyorsítani a nem valódi menekültek hazatoloncolását, de 2015 óta bebizonyosodott, hogy ez nem megy. Érdemesebb lenne a határokat őrizni.

Migrációs nyomás Európában Közel hatszáz migránst vett fel hétfőn éjjel a Földközi-tengeren az olasz parti őrség. Az illegális bevándorlók két halászhajóval indultak útnak Afrika partjaitól, majd az olasz felségvizeken a rossz idő miatt bajba kerültek. Vészjelzést adtak le, ekkor indultak értük az olasz hatóságok, akik mindenkit a szicíliai Augusta kikötőbe vittek. Az elmúlt hét végén teljes gőzzel dolgoztak a külföldi NGO-k által működtetett hajók is. Szombaton az Ocean Viking 247 migránst szállított Pozzalo kikötőjébe. A kizárólag férfiakból álló csoport több hajón indult el Olaszország irányába. Érkezésükkor koronavírus teszten estek át, 35-en pozitívak lettek. Giorgia Meloni az Olasz Testvérek párt elnöke közösségi oldalán azt írta, hogy miközben az illegális bevándorlók százával érkeznek Lampedusára, a római kormány a járvány miatt az olaszokkal szemben újabb és újabb korlátozásokat vezet be. Mint fogalmazott, az ország határai továbbra is nyitva vannak az illegális bevándorlók előtt, de az olaszok nem tudnak dolgozni menni, felvenni a nyugdíjukat és kormánynak ez így normális. Olaszországnak olyan kormányra van szüksége, amely képes megvédeni saját határait – fogalmazott a politikus. Matteo Salvini a Liga párt elnöke is az újabb mingánshullám miatt támadta kormányt. Feltette a kérdést, vajon azért nem mozdítja az ujját sem a belügyminiszter, mert netalán fél, hogy bíróság elé állítják, mint ahogy azt vele tették? Mint írta, az a miniszter amelyik fél, nem is miniszter. Eközben a szicíliai Caltanissetta város két tanácsnoka, akik a kormányzó Liga párt politikusai azt kezdeményezték, hogy a történelmi belvárosban feliratokat helyezzenek el a falakon, az iskolákon, bárokon, a kórház előtt, amelyeken a jónevetségre, az Európában elfogadott helyes viselkedési mormákra hívnák fel az illegális bevándorlók figyelmét. Mint mondták, az eltérő kultúrák miatt a város lassan élhetetlenné válik, – a településen hatalmas befogadóközpont működik – innen szabadon ki-be járnak a migránsok. Azt szeretnék a helyiek megmutatni, hogyan lehet higiénikus, kulturált és egészséges környezetben élni. Egész Olaszországba tavaly több mint 67 ezer migráns érkezett. Idén január elseje óta már több mint háromezren, ez a szám duplája annak, ahányan az előző év azonos hónapjában jöttek. Az EU határ- és partvédelmi ügynöksége szerint háromból két migráns Líbián át, a többi Tunézián keresztül jön Olaszországba. A Líbiából érkezők többségét egyiptomi, bangladesi és elefántcsontparti, a Tunéziából csónakokon érkezett migránsok többsége tunéziai. Bécsben eközben kedden arról tartottak konferenciát az Európai Unió, a nyugat-balkáni országok és Svájc belügyminiszterei, hogyan lehetne felgyorsítani, összehangolni és egyszerűbbé tenni a kiutasítását azoknak a migránsoknak, akiknek menedékkérelmét elutasítják. Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért- és bővítésért felelős biztosa bejelentette: 355 millió eurós segítséget kapnak a Nyugat-Balkán országai, hogy fel tudják venni a harcot az illegális bevándorlással szemben. A több mint 126 milliárd forintnak megfelelő összeget határvédelemre és a migránsok kiutasítására kell fordítani.