Taxikkal és buszokkal is özönlenek a migránsok dél felől a szerb–magyar határhoz

Egészen aggasztóak az első másfél hónap adatai, még a tavalyinál is nagyobb a nyomás, pedig 2015 óta 2021 volt a legdurvább év ebből a szempontból. A bevándorlók is tudják, hogy a kerítésen nehezen jutnak át, de ha kell hetekig, hónapokig próbálkoznak. Közben beköltöznek a határ menti települések üres házaiba – számolt be az M1 Híradója.