A szerkesztőség előtt lőtték le a török újságírót

Güngör Arslant szombaton lőtték le a Ses Kocaeli nevű hírportál szerkesztőségi épülete előtt. Az újságírót kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni.

Egy 21 éves gyanúsítottat őrizetbe vettek, aki sajtóértesülések szerint azt mondta a hatóságoknak, hogy megbízásra követte el a gyilkosságot.

A tett hátterét eddig homály fedi. Az újságírók védelmére létrejött CPJ nemzetközi szervezet felszólította a török hatóságokat, hogy tisztázzák: a bűncselekmény összefüggésben állt-e Arslan újságírói tevékenységével.

Turkish journalist Güngör Arslan died in a hospital Saturday after he was shot by an assailant outside of his office in the city of Izmit. https://t.co/UwqxGceho8

— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) February 19, 2022