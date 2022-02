Szívszorító levelet írt a kedvencének a kisfiú, aprópénzt is küldött mellé

A könnyfacsaró levélben a fiatal szurkoló szomorúan árulta el, hogy nagyon szeretne kilátogatni a csapat mérkőzéseire, de az édesanyja ezt nem engedheti meg magának. A kisfiú Joe-ként írta alá magát a levélben, megdicsérte kedvenc játékosát, Harry McKirdyt, majd a levél aljára 26 pennyt (110 forintot) erősített ragasztószalaggal.

📢 | We have received this letter from Town fan Joe, aged 6 and a half.

We’d really love to get in touch with Joe, but we don’t have a return address.

If anyone recognises the writing or thinks they know who Joe is, please email supporters@swindontownfc.co.uk#STFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/JFgLgNm2Lz

— Swindon Town FC (@Official_STFC) February 15, 2022