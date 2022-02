Niger fogadja a Maliból kivont külföldi csapatokat

A nigeri elnök pénteken megerősítette a francia, illetve a vele szövetséges európai erők Nigerbe történő átcsoportosításáról szóló hírt, miután Párizs bejelentette a szomszédos Maliban végzett műveletei befejezését.

Mohamed Bazoum Twitteren azt közölte, hogy az átcsoportosított erők feladata a térségben aktív dzsihadista csoportok elleni harc lesz. Hozzátette: a csapatkivonás hírére vélhetően emelkedik a terrorfenyegetettség Maliban, így országa elsősorban a Malival közös határt szeretné biztosítani.

”La discussion que nous avons eue mercredi soir a débouché à l’unanimité sur la nécessité d’une réarticulation du dispositif qui était en place au Mali. Cela conduira notamment à une forme de présence de ces forces au Niger et sur le territoire d’autres pays africains,… — Mohamed Bazoum (@mohamedbazoum) February 18, 2022

Mindeközben Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter az LCI televíziónak adott pénteki interjújában leszögezte: a csapatkivonást követően Párizsnak semmi köze nem lesz Mali terrorellenes küzdelméhez.

„Ez Mali belügye, és már nem Franciaország problémája” – fogalmazott a tárcavezető.

Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön jelentette be a mali csapatkivonást. Franciaország 4300 katonát állomásoztat jelenleg a Száhel-övezetben, hogy támogassa az ottani hatóságok iszlamista terrorizmus elleni küzdelmét. A Barkhane-hadműveletben 2500 francia katona vesz részt, illetve szintén Párizs vezetésével működik a Takuba elnevezésű terrorellenes művelet is, amelyhez több más európai ország is csatlakozott.

A francia államfő csütörtökön leszögezte: teljességgel elutasítja azt, hogy kudarcnak minősítsék a francia szerepvállalást Maliban a kivonulás miatt, amelyre az országot 2020 óta irányító katonai kormányzat hozzáállása miatt kényszerülnek.