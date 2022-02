Már 94-re emelkedett az iszaplavina következtében elhunytak száma, többen eltűntek

Legalább 94 ember vesztette életét az áradásokban és sárlavinákban Brazíliában, a Rio de Janeiro állambeli Petropolis városában – közölte az NBC News.

DEVELOPING: At least 94 people have been killed from floods and mudslides that swept away homes and cars in the city of Petropolis in Brazil, officials say. https://t.co/WuXU4K1Rd7

Sokakat eltűntként tartanak számon. A katasztrófa pontos mértékét még nem ismerik, egyelőre csak megbecsülni tudják a károkat.

Az áradások és sárlavinák házakat és autókat sodortak el és embereket temetett maga alá. A helyiek azonnal megkezdték a mentőakciót a túlélők kimentésére. Rio de Janeiro ügyészsége szerda este kiadott egy közleményt, amiben összeállított egy listát, mely szerint még 35 embert keresnek.

A helyi tűzoltóság szerint kedden csupán három óra alatt 25,8 centiméter eső esett. Ez majdnem annyi, mint amennyi az előző 30 napban esett összesen. Cláudio Castro Rio de Janeiro kormányzója elmondta, hogy 1932 óta ez a legsúlyosabb esőzés, ami Petropolis városát érte. Hozzátette, hogy a meteorológusok további esőzésre figyelmeztettek a területen.

#Brazil > new video of the flooding in the Rio suburb of Petrópolis ;

Bus passengers are desperately fighting for their lives.

The death toll from #flooding and #mudslide has risen to over 80 …

