Joe Biden: Oroszország a következő napokban megtámadja Ukrajnát

Oroszország a következő napokban megtámadja Ukrajnát, miután újabb csapatokat telepített a két ország határára - jelentette ki csütörtökön újságíróknak Joe Biden amerikai elnök.

Biden igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy Oroszország megindítja-e az inváziót. „Az az érzésem, hogy ez a következő néhány napban meg fog történni” – fogalmazott. Az orosz invázió jelentette fenyegetés „nagyon magas” – tette hozzá az elnök.

Biden szerint Washingtonnak oka van azt feltételezni, hogy Moszkva úgynevezett „Hamis Zászló Műveletre” készül, hogy ürügyet teremtsen a belépésre. A Hamis Zászló(s) Művelet (False Flag Operation) az a katonai hadművelet, amelynek során álcázott egységek más, kívülálló erők nevében követnek el támadást saját embereik, vagy erőforrásaik ellen, azzal a céllal, hogy legitimálják a katonai beavatkozást.

Az elnök szerint „minden jel arra mutat”, hogy Moszkva kész megtámadni Ukrajnát. Nem részletezte azonban ezeket a „jeleket”.

A Biden-adminisztráció egyik tisztségviselője szerdán közölte, hogy Oroszország újabb 7000 katonát vezényelt az ukrán határ mellett felsorakozott egységei mellé, valamint „hamisnak” minősítette Moszkva azon állításait, miszerint katonai erőket vontak ki a területről.

Az amerikai elnök azt mondta: nem kíván telefonon egyeztetni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akivel utoljára szombaton tárgyalt. „Jelenleg nem tervezem felhívni Putyint” – fogalmazott Biden, aki arról is beszélt, hogy szerinte továbbra is lehetséges a konfliktus diplomáciai megoldása. Az elnök azt is megjegyezte, hogy Antony Blinken külügyminiszter csütörtökön felszólal az ENSZ Biztonsági Tanácsában, és azt tervezi, hogy diplomáciai utat jelöl ki az oroszok számára.

Közvetlenül az elnök megszólalása előtt az amerikai külügyminisztérium egyik magas rangú tisztségviselője megerősítette, hogy az Egyesült Államok megkapta az orosz garanciaigényekre adott amerikai reagálásra összeállított írásos viszontválaszt.

Biden azt állította, hogy egyelőre nem olvasta a dokumentumot.

Csütörtökön kiutasították Oroszországból Bart Gormant, az Egyesült Államok moszkvai nagykövetének helyettesét – erősítette meg a már korábban megjelent információt az amerikai külügyminisztérium is. A tárca „indokolatlannak” minősítette a kiutasítást. A külügyminisztérium közölte, hogy Gorman érvényes vízummal rendelkezik, és a megbízatása még nem ért véget.

„Ezt a válságot tovább mélyítő lépésnek tartjuk, és mérlegeljük a válaszunkat” – jelentette ki Ned Price, a külügyminisztérium szóvivője. „Felszólítjuk Oroszországot, hogy vessen véget az amerikai diplomaták és munkatársaik alaptalan kiutasításainak!” – tette hozzá. A szóvivő szerint most „minden eddiginél fontosabb”, hogy a két ország rendelkezzék a szükséges diplomáciai személyzettel, amely segítheti a kormányok közötti kommunikációt.