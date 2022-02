Ittasan vezetett a felelőtlen anya, két gyermeke meghalt

A 35 éves Mary McCann részegen ült a volán mögé tízéves fiával, Smallerrel, négyéves kislányával Lillyvel, és a legkisebb kétéves gyermekével együtt 2021. augusztus 9-én. A család Smaller tizedik születésnapi bulijáról tartott hazafelé Derby városába a késő esti órákban – írta a The Sun.

#MaryMcCann #crash #M1Crash Mother-of-four, 35, who stands accused of killing her 10-year-old son and four-year-old daughter in M1 crash goes on the run after their funeral https://t.co/bmZrPadHDp

A nő felhajtott az autópályára, majd nem sokkal később egyenesen belerohant egy teherautóba. A két nagyobb gyermeke a helyszínen azonnal meghalt, kétéves kislánya nem sérült meg súlyosan a teherautó sofőrje sértetlenül megúszta a balesetet.

A rendőrség megtalálta, majd miután kiderítette, hogy ittasan vezetett, azonnal őrizetbe vette.

McCann végül a szerdai tárgyalásán ismerte be, hogy ittasan vezetett, és ezzel okozta két gyermeke halálát. Előzetes letartóztatásba helyezték, áprilisban mondanak ítéletet felette.

Derby mother admits causing the deaths of her two children while drunk in crash on M1

Mary McCann has pleaded guilty to two counts of causing death by careless driving while under the influence of alcohol. Lilly, four, and Smaller, 10, died at the scene of the collision last year pic.twitter.com/eugFqKnona

