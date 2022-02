Hillary Clinton: Műbotrány, hogy a kampánystábom kémkedett volna Trump után

Műbotránynak nevezte szerdai Twitter-üzenetében Hillary Clinton egykori demokrata párti elnökjelölt azokat az állításokat, melyek szerint kampánystábja kémkedett egykori ellenlábasa, Donald Trump után.

„Trump és a Fox kétségbeesetten próbálnak műbotrányt kitalálni, hogy eltereljék a figyelmet az ő igazi botrányairól. Vagyis ez is olyan nap, mint a többi. Minél több visszaélésére derül fény, annál többet hazudnak. Akiket a valóság érdekel, azoknak itt egy jó leleplezés erről a nonszenszről” – írta az egykori elnökjelölt, a Vanity Fair című folyóirat cikkét megosztva, amely arról szól, hogy a Hillary Clinton valójában nem kémkedett Donald Trump után.

John Durham különleges ügyész a múlt héten mutatta be jelentését, melyben az áll, hogy Clinton kampánystábjának egyik ügyvédje, Michael Sussmann, tech-céget bízott meg, hogy kémkedjen Clinton egykori ellenlábasa, Donald Trump után. Clinton kampánystábjának munkatársai „Trump elnököt Oroszországgal összekapcsoló narratíva létrehozására tettek erőfeszítéseket” – állapította meg Durham.

Donald Trump a Watergate-botránynál is nagyobb skandalumnak nevezte a történteket, s egyúttal felszólította az igazságügyi minisztériumot, hogy oldja fel a titkosítást minden, arra vonatkozó dokumentumról, mely szerint ő és kampánycsapata állítólag összejátszott volna Moszkvával.

„Fel kell oldaniuk a titkosítást, abszolúte, különösen annak fényében, ami történt és ami most kiderült” – mondta a volt elnök a Fox televízió hírcsatornájának. Republikánus párti szenátorok ugyancsak az iratok nyilvánossá tételére szólítottak fel.

A Clinton által megosztott cikkben a Vanity Fair lényegében a The New York Times című lapot idézi, amely Durham beadványát tárgyalja. A Durham-dokumentum Michael Sussmann ügyvédet említi, aki ellen vádat emeltek, mert a gyanú szerint hazudott a szövetségi hatóságoknak. Sussmann – a The Washington Times című lap tudósítása szerint – tagadta a vádat és azt állította, hogy Durham ügyész így akarná befolyásolni az esküdteket.

Sussmann kapcsolatban állt a Demokrata Párttal, és 2016 őszén, az elnökválasztás előtti hónapokban a Szövetségi Nyomozó Irodának (FBI) beszélt Trump és Oroszország lehetséges kapcsolatáról, majd 2017 februárjában a Központi Hírszerző Ügynökséget (CIA) értesítette arról, hogy „furcsa internetes adatokról” van tudomása, melyek szerint valaki orosz gyártmányú okostelefonnal kapcsolódott volna a Trump Tower és a Fehér Ház hálózatára.

Sussmann értesülései Rodney Joffe-tól származnak, aki a Neustar informatikai vállalat egyik vezetője. A Neustar szerverkarbantartásokat végzett a többi között a Fehér Házban is. A még Trump igazságügyi minisztere által kinevezett Durham úgy értékelte, hogy a Neustar egyben adatbányászatot is végrehajtott azzal a céllal, hogy lejárató információkat szerezzen Donald Trumpról.

A Fox televízió idézte, hogy a Durham-jelentésben az is szerepel: Rodney Joffe arra számított, hogy pozíciót kap Hillary Clinton esetleges kormányában.