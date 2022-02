Heves viharok tombolnak, nyomukban áradások, anyagi károk

Mint arról az Irish Mirror honlapja beszámolt, ritka, kettős figyelmeztetés van érvényben, mert a Eunice nevű vihar nagy hevességgel követi az előző, Dudley névre kereszteltet.

A Dudley már elvonult Írország felett. Óránkénti száz kilométeres sebességű széllökései komoly károkat, áradásokat és vihardagályt okoztak.

⚠️ The weather warning has been updated to Red for some parts of our county. Storm #Eunice has the potential to be one of the most powerful storms of recent years and will bring very strong, gusty damaging winds to #Gloucestershire. If you don’t need to travel, pls stay home ⚠️ pic.twitter.com/ULmbQ7C6OV

— Glos Roads (@GlosRoads) February 17, 2022