Fennakadásokat okozott a szélvihar a közlekedésben és az áramszolgáltatásban

Nagyobb balesetekről, komoly sérülésekről egyelőre nem számoltak be a hatóságok, a közlekedésben és az áramszolgáltatásban viszont sokhelyütt súlyos fennakadások keletkeztek.

A Deutsche Bahn vasúttársaság a vihar miatt leállította a távolsági járatait a Dániával határos Schleswig-Holstein tartománytól a lengyel határon fekvő Brandenburg tartományig húzódó térségben. A regionális vasúti közlekedésben gyakori a késés és a járatkimaradás a vágányokra dőlt fák és leszakadt felsővezetékek miatt. A Lufthansa légitársaság húsz járatot törölt csütörtöki menetrendjéből. A tengerparti területeken több helyen vihardagály keletkezett, Hamburgban víz alá került az északnémet nagyváros egyik leghíresebb látványossága, a halpiac.

Észak-Rajna-Vesztfália tartományban több mint ötvenezer háztartás maradt áram nélkül. A vihar még az ország déli részén fekvő Bajorországban is gondokat okoz, ott tízezer háztartásban nincs villany a magasfeszültségű vezetékek megrongálódása miatt.

A hurricane hits Germany! Storm Ylenia brings great destruction: The German weather service on Wednesday issued the second-highest severe weather warning for all of northern and eastern Germany as the country prepares for Storm Ylenia. Storm Ylenia is expected to bring hurricane pic.twitter.com/884FmO08mE

— World News 24 (@DailyWorld24) February 17, 2022