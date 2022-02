Egy fóka mentette meg az életét az óceánba zuhant férfi szerint

Hatalmas bajba keveredett egy dél-kaliforniai férfi, aki csónakjából az óceánba zuhant – írta az ABC 7.

Lost at sea, with no land in sight, a Southern California boater who fell into the ocean thought he was going to die, until a nudge from a harbor seal gave him renewed hope. https://t.co/eGSETACLFE

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) February 15, 2022