Eddig több mint hetvenezer afgánt telepítettek az amerikai közösségekbe

Joe Biden amerikai elnök Bill Clinton, George W. Bush és Barack Obama korábbi elnökök közreműködésével tavaly augusztus közepétől, vagyis azóta, hogy a demokratapárti kormányzat kivonta az amerikai csapatokat Afganisztánból, eddig több mint hetvenezer afgán letelepedését biztosította az amerikai közösségekben. Ezek alapján kijelenthető, hogy az elnök nevéhez köthető korlátlan afgán áttelepítési program a legnagyobb volumenű ilyen kezdeményezés az amerikai történelemben – írja a Breitbart.

Az Egyesült Államok belbiztonsági minisztériumának legfrissebb adataira hivatkozva a konzervatív amerikai portál azt írja, ezen a héten több mint 74 400 afgánt telepítettek át kisvárosokba 46 államban, így ma már csak 1200 afgán tartózkodik ideiglenesen amerikai katonai támaszpontokon. A korlátlan áttelepítés kezdetétől több mint 76 000 afgán került az Egyesült Államokba.

A belbiztonsági minisztérium jelentésében kiemeli a Welcome.us nevű civil szervezet szerepét az áttelepítésekben.

A Breitbart azt írja, az NGO-t Clinton, Bush és Obama exelnökök hívták életre olyan multinacionális vállalatok, mint a Facebook, a Microsoft és a Walmart pénzügyi támogatásával, hogy ezzel segítsék minél több afgán letelepedését az amerikai közösségekben. Mindeközben a kereskedelmi kamara is segíti az afgánok elhelyezkedését az amerikai munkahelyeken

– írja a lap. Cikkében a Breitbart megjegyzi, hogy a múlt hónapban olyan hírek keringtek az amerikai sajtóban, amelyek szerint az áttelepítési műveletnek még koránt sincs vége, Bidenék ugyanis a képviselőház demokrata párti tagjainak lobbizása nyomán gyorsított átvilágítási és zöldkártyakiadási eljárásban havonta további kétezer afgán áttelepítését tervezik az államokba.

A Breitbart cikke kitér arra is, hogy szexuális zaklatás miatt eddig több betelepült férfi ellen is vádeljárás indult a kabuli evakuálás óta egyre növekvő afgán menekültpopuláció körében. Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, legutóbb egy Matiullah Matie nevű 40 éves afgánt vettek őrizetbe, aki a gyanú szerint egy, a férfi beilleszkedésében segédkező nőt abúzált a wisconsini Wausau-ban. Matie-t korábban a média az amerikai fegyveres erők afgán szövetségeseinek kiemelkedő tagjaként, „prominens törzsi vezetőként” mutatta be a nyilvánosságnak. Januárban egy másik afgán férfit ítéltek el, mert szexuálisan molesztált egy hároméves kislányt egy virginiai amerikai katonai bázison.Montana államban tavaly októberben pedig letartóztattak egy 19 éves, szintén Biden rendelkezése nyomán betelepült afgán férfit, miután a gyanú szerint megerőszakolt egy 18 éves nőt egy hotelben. A montanai eset előtt pedig családon belüli erőszak és gyermekekkel szembeni szexuális bűncselekmények miatt két afgán férfi ellen emeltek vádat a Wisconsin állambeli Fort McCoyban. Az egyik afgánt azzal vádolják, hogy megfojtotta évek óta bántalmazott feleségét, a másikat pedig azzal, hogy molesztált egy 12 éves és egy 14 éves fiút, valamint erőszakkal fenyegette őket, ha jelentik a bántalmazást.

Ötévente a menekültek áttelepítése közel kilencmilliárd dollárba kerül az amerikai adófizetőknek, akik fejenként körülbelül 133 ezer dollárt fizetnek menekültenként, az áttelepítést követő öt éven belül körülbelül 16 százaléknak szüksége lesz az adófizetők által finanszírozott lakhatási támogatásra. Az elmúlt húsz évben közel egymillió menekültet telepítettek át az országba – írja a Breitbart.

Címlapkép: Az Egyesült Államok legnagyobb külföldi támaszpontján átmenetileg sátrakban szállásolták el a tálibok elől kimenekített afgánokat, mielőtt továbbutaztak Amerikába (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)