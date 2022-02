Ausztrál hírszerzési vezető: A nemzetbiztonság átpolitizálása nem használ

Scott Morrison ausztrál miniszterelnök csütörtökön tovább támadta az ellenzéki Munkáspártot Kína-politikája miatt, és azzal vádolta meg a tömörülés vezetőjét, Anthony Albanese-t, hogy Peking őt látná szívesebben hatalmon.

Külügyi és biztonsági tisztségviselők figyelmeztettek, hogy a belpolitikai megosztottságból Kína fog hasznot húzni.

Mike Burgess, az ausztrál hírszerzés vezetője azt mondta, hogy külföldi kormányok mindkét tábort célba vették befolyásolási kísérleteikkel. Aláhúzta: a helyzeten nem segít, hogy megpróbálják átpolitizálni az ezzel kapcsolatos vizsgálatokat.

