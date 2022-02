A VMSZ átadta listáját a szerbiai parlamenti választásokhoz

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) átadta választási listáját a köztársasági választási bizottságnak csütörtökön Belgrádban, s ezzel hivatalossá tette részvételét a szerbiai parlamenti választáson.

A választáson induláshoz ötezer támogatói aláírásra van szükség, a VMSZ 8896 aláírást gyűjtött össze. A magyar párt előtt, a választások kiírása óta, két szerb párt adta át jelöltlistáját.

Pásztor István, a VMSZ elnöke arra számít, hogy a párt a két évvel ezelőttihez hasonló eredményt tud elérni április 3-án. „Csak akkor lehetünk biztonságban, csak akkor van jó érdekérvényesítő erőnk, ha ott ülünk annál az asztalnál, ahol a döntések születnek” – fogalmazott a pártelnök, aki egyben a lista névadója is. Reményei szerint folytatódik az együttműködés a legmeghatározóbb szerbiai párttal, a Szerb Haladó Párttal, és megvalósulhatnak a VMSZ elképzelései is.

Pásztor Bálint listavezető rámutatott: a VMSZ választási szlogenje – Értetek, veletek, mindannyiunkért – azért is kifejező, mert a legnagyobb délvidéki magyar párt az elmúlt tizenöt évben is mindig a közösséggel egyetértésben, a vajdasági magyar közösség érdekeit szem előtt tartva politizált. Kiemelte, hogy olyan célokat szeretnének megvalósítani, amelyek elsősorban a vajdasági magyar közösségnek, de a velük együtt élőknek is jók.

Pásztor Bálint elmondta: várhatóan a VMSZ listája lesz az egyetlen magyar induló az előrehozott parlamenti választáson, így csakis ez a párt lesz képes arra, hogy a közösség érdekeit képviselje a következő időszakban is.

A parlamenti választásokat április 3-án tartják, ezzel egy időben önkormányzati választás is lesz 13 településen. Elnökválasztást is tartanak a nyugat-balkáni országban, de azt még nem írták ki.

Szerbiában a 2011-es népszámlálási adatok szerint körülbelül 250 ezer magyar él, ám becslések szerint az utóbbi majdnem tíz évben mintegy 50 ezer magyar nemzetiségű szerb állampolgár hagyta el az országot.