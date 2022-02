Világrekordra készül egy tizenhat éves pilótanövendék

Mack Rutherford 2020-ban, 15 évesen szerezte meg repülőgépvezetői jogosítványát, és azóta már több száz órát repült, apja kíséretében kétszer átkelt az Atlanti-óceán fölött is. Nővére, a 19 éves Zara Rutherford néhány hete fejezte be hasonló Föld-körüli útját a legfiatalabb női pilótaként.

A testvérpárnak a vérében van a repülés: belga édesanyjuk és brit édesapjuk is pilóta. Mack Rutherford azt állítja, hogy már hároméves kora óta pilóta akart lenni.

A fiú, aki jelenleg egy angliai iskola diákja, március 17-én Szófiában, a bolgár fővárosban akarja megkezdeni világkörüli repülőútját, amelynek tartamát két-három hónapra tervezi. Mack egy, a gyártó szerint a világ leggyorsabbjai közé tartozó Shark-típusú ultrakönnyű repülőgéppel indul útnak.

A kétüléses légi jármű egyik ülését kiszerelték, hogy egy pótlólagos üzemanyagtartályt tegyenek a helyébe.

