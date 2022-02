Varga Judit: A gyermekvédelmi vitában az Európai Unió Bírósága is egy politikai szereplővé lépett elő

Ahogy az várható volt, Magyarország és Lengyelország ellen ítélt az Európai Unió Bírósága az úgynevezett jogállamisági ügyben. Némileg leegyszerűsítve azt mondták ki, hogy bizonyos esetekben uniós pénzeket lehet elvonni azoktól a tagállamoktól, amelyek megsértik a jogállamiság elveit, és ezzel károsítják az uniós költségvetést. Az ítéletet magyarul olvasta fel egy magyarul egyébként nem beszélő bíró – többek szerint komikus volt az egész jelenet. A magyar kormány szerint politikai okokból, a gyermekvédelmi törvény miatt támadják Magyarországot – számolt be róla az M1 Híradó.

Elutasítás a gyermekvédelem miatt

Az Európai Unió Bírósága rendkívüli módon, élő adásban mondta ki ítéletét. Az EU legfelsőbb jogi fórumának belga elnöke, Koen Lenaerts próbálta meg felolvasni a magyarul megfogalmazott döntést, amivel elutasították Magyarország és Lengyelország keresetét.

Ennek értelmében Brüsszel politikai feltételek alapján felfüggesztheti a tagországoknak járó forrásokat. A bíróság szerint az ezt lehetővé tevő rendelet a költségvetés védelmében született.

Brüsszel 2020 végén döntött arról, hogy a jogállamiság megsértésére hivatkozva meg lehet vonni, fel lehet függeszteni vagy csökkenteni lehet a tagállamoknak járó uniós forrásokat. A magyar és a lengyel kormány nyomására a 2021. január elsejével hatályba lépő rendelet mindaddig nem léphetett életbe, amíg arról az EU Bírósága nem foglalt állást. Hazánk és Lengyelország az EU Bíróságától azt kérte, vizsgálja meg a forrásmegvonásról szóló rendeletet, ugyanis az alkalmas arra, hogy politikai fegyverként használják egyes tagállamok ellen.

A magyar kormányt nem érte meglepetésként a döntés, és

jól látszik, hogy a gyermekvédelmi vitában az Európai Unió Bírósága is egy politikai szereplővé lépett elő,

hiszen a döntés egy újabb politikai nyomásgyakorlás hazánkra – reagált az igazságügyi miniszter a döntésre. Varga Judit a kormányinfón arra emlékeztetett: nagy, nyílt nemzetközi vita folyik a jogszabályról, ezért a magyar kormány úgy döntött, ezt a kérdést elviszi egészen a népszavazásig, hogy arról a magyar emberek dönthessenek.

„Korábban, négy éve is volt hasonló helyzet a migrációs kérdésben, akkor is népszavazás, majd országgyűlési választás zárta le végleg a vitát. Most is így lesz. Mert a magyar emberek döntését még Brüsszelnek is, a brüsszeli bürokráciának is tiszteletben kell tartania, el kell majd fogadnia” – fogalmazott.

Az EU Bíróságának döntésével a gyermekvédelmi népszavazás tétje nőtt – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy a magyar kormánynak azzal soha nem lenne baja, ha egy tagállamon például a bírói függetlenséget számonkérik, mert az valóban a jogállamiság része, de az, hogy két férfi házasodhat-e, nem része a jogállamiságnak, erről minden tagállam szabadon dönt.

„Az Európai Uniónak ezekhez a területekhez: gyermekvédelem, családpolitika, bűntetőjog semmi köze nincsen. És látjuk azt a veszélyes folyamatot, hogy a jogállamisággal olyan területeken akar a tagállamok belpolitikai életébe, mindennapjaiba beleavatkozni, ami nem elfogadható” – emelte ki.

Gulyás Gergely szerint Magyarország nem a Fidesz választási győzelme esetén számíthat pénzügyi szankciókra, hanem akkor, ha a magukat kommunistának, fasisztának nevező baloldal győz, amely úgy gondolja, hogy feles többséggel alkotmányt lehet módosítani.

Az Európai Bizottság (EB) üdvözölte a bíróság döntését.

„A bíróság jogszerűnek ítélte ezt a fontos eszközt, amely lehetővé teszi az EU költségvetésének és az EU pénzügyi érdekeinek hatékonyabb védelmét a jogállamiság elveinek megsértésével szemben” – mondta Dana Spinant EB-szóvivő.

Hozzátette: A bizottság a következő hetekben alapos értékelésnek veti alá az ítéletet, és annak elemeit beépíti az eljárásokhoz készülő iránymutatásokba. Az uniós költségvetési biztos korábban többször is jelezte, hogy kilenc olyan tagállamot tartanak nyilván, amelyekkel szemben aggodalmaik vannak.

Lengyelország: A bíróság ítélete veszélyes törekvést erősít meg az unióban

A lengyel kormányszóvivő arról beszélt, az ítélet megerősíti azt a törekvést, hogy Brüsszel túlterjeszkedjen az uniós alapszerződésben körülírt hatáskörén, ami rombolja a jogbiztonságot az unión belül.

Piotr Müller emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy a döntés értelmében csak szigorúan körülírt esetekben használhatják az úgynevezett jogállamisági mechanizmust.

A lengyel igazságügy-miniszter, Zbigniew Ziobro szerint nem egy független bírói ítélet, hanem egyértelműen politikai döntés született.

„Az úgynevezett jogállamiság ürügyén tulajdonképpen azt a mechanizmust erősítik meg, amely a szuverén nemzetállamoktól a brüsszeli központba központosítja át a jogköröket, ahol a legbefolyásosabbak mozgatják a szálakat, döntve a változások irányáról” – hangsúlyozta.

Fidesz: Magyarországot a gyermekvédelem miatt akarják megbélyegezni

A magyar baloldali politikusok „hatalmas győzelemről” beszélnek, és arról, hogy „hatalmas pofont” kapott a magyar kormány. Hozzátették, hogy április 3. után ők majd tisztességesen használják fel az uniós pénzeket. A kormánypártok szerint nem véletlen, hogy a magyar választási kampány idején hirdetett ítéletet az uniós bíróság, mert így akarják a „Gyurcsány–Márki-Zay-féle baloldalt” hatalomra segíteni.

A Fidesz szerint az Európai Unió Bíróságának ítélete egy hónapok óta tartó politikai bosszúhadjárat újabb állomása. A párt EP-képviselője, Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott: Magyarországot valójában a gyermekvédelem miatt akarják megbélyegezni.

„Magyarországot ezért akarják megbélyegezni, elítélni és megbüntetni. Ezért perelték be Magyarországot, és ezért indították el az egész jogállamisági dzsihádot.

Brüsszelben előre meg volt írva az ítélet Magyarország ellen, a kihirdetését pedig pont a magyar választásokra időzítették

– húzta alá.

A momentumos Cseh Katalin Strasbourgban arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy cselekedjen és kezdje el alkalmazni a jogállamisági mechanizmust Magyarország ellen, ugyanezt sürgette egy német zöldpárti képviselő is.

A Jobbik azt írta: a Fidesz végérvényesen elbukta a csatát az Európai Bizottsággal szemben.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője úgy fogalmazott: Orbánék nem tudták megakadályozni, hogy az unió megvédje az adófizetők pénzét.

A Párbeszéd szerint az EU Bíróság döntése után áprilisban már az uniós forrásokról is döntenek a választók.

A kormánypártok balatonfüredi frakcióülése előtt a Fidesz kommunikációs igazgatója, Hollik István arról beszélt, hogy a bírósági döntés egy politikai nyomásgyakorlás része.

„Azért támadnak most bennünket, azért próbálnak nyomás alá helyezni, mert mi elfogadtuk a gyermekvédelmi törvényt. De az EU Bíróságának döntése ellenére, a jogállamisági klauzula elfogadása ellenére mi továbbra is úgy gondoljuk – és ebből nem fogunk engedni, bármilyen nyomásgyakorlás is jöjjön Brüsszelből –, hogy a magyar gyerekek neveléséről,

a magyar gyermekek szexuális neveléséről a magyar szülők és a magyar emberek fognak dönteni”

– jelentette ki.

A politikus leszögezte, hogy a kormánypártok a magyar emberek véleményét fogják figyelembe venni, nem pedig Brüsszelét.