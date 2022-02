Spanyolországban a javuló járványhelyzet révén minden szurkoló visszatérhet a sporteseményekre

A javuló járványhelyzetnek köszönhetően Spanyolországban a szurkolók teljesen visszatérhetnek a sportrendezvényekre, március negyedikétől a nézőszám ismét 100 százalékos lehet zárt és szabadtéren egyaránt – jelentette be Carolina Darias spanyol egészségügyi miniszter szerda esti sajtótájékoztatóján Madridban.

A tárcavezető a tartományok egészségügyi tanácsosaival tartott heti egyeztetése után számolt be a korlátozás feloldásáról, amely zárt térben 75 százalékos, szabadtéren 85 százalékos kihasználtságot engedélyez jelenleg.

Hangsúlyozta: nem módosítanak sem a maszkviselési kötelezettségen, sem a dohányzási tilalmon a sporteseményeken, ahogy továbbra sem lehet ételt vagy italt fogyasztani a lelátókon.

Az egészségügyi minisztérium legfrissebb jelentése szerint az elmúlt egy napban 37 ezer új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak, egy héttel ezelőtt számuk még súrolta a 63 ezret.

A kórházakban az ellátásra szorulók aránya 12,8 százalékról 8,7 százalékra mérséklődött, az intenzív osztályok leterheltsége 19,5 százalékról 14,7 százalékra csökkent.

A tartományok is sorra oldják fel a különböző korlátozó intézkedéseket, mára egyedül a Kanári-szigeteken van érvényben összejövetelekre vonatkozó létszámkorlátozás. A szigetek mellett Kantábriában, Galiciában és Valenciában limitálják továbbra is azt, hogy a vendéglátóhelyeken mennyien ülhetnek egy asztalnál. Utóbbi két tartományban oltási igazolást is kérnek.

A dél-európai országban 38,4 millióan, a 12 év feletti lakosság 91 százaléka kapott legalább két dózist a koronavírus elleni oltásból. A harmadik, úgynevezett emlékeztető oltást eddig 23,5 millióan adatták be maguknak.

A 12 év alatti gyerekek közül 1,8 millióan, 56,5 százalék kapta meg az oltás első adagját. Az egészségügyi miniszter elmondta: a gyerekek oltása lassabb a tervezettnél, mert a járvány most lecsengő hatodik hulláma ebben a korcsoportban okozta a legmagasabb fertőzöttségi arányt, így azoknak, akik elkapták, még várniuk kell az oltással.

Spanyolországban 2020. január 31-én azonosították az első koronavírusos esetet, azóta 10,4 millióan kapták el a fertőzést. A 47,4 millió lakosú országban a halálos áldozatok száma meghaladta a 97 ezret.