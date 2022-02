Pelosi: Globális fenyegetést jelentenek az iráni nukleáris fejlesztések

Nancy Pelosi, az Egyesült Államok képviselőházának elnöke külügyi és hírszerzési ügyekkel foglalkozó képviselőkkel érkezett izraeli megbeszéléseire, és globális fenyegetésnek nevezte az iráni nukleáris fejlesztéseket – jelentette a The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli újság hírportálja szerdán.

A kneszetben (izraeli parlamentben) tett látogatásán Pelosi kijelentette, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatni fogja Izrael biztonságát és stabilitását az iráni fenyegetés közepette. Leszögezte továbbá, hogy megítélése szerint a nukleáris Irán globális fenyegetést jelent.

„Együtt harcolunk az Irán gerjesztette terror és Teherán nukleáris fejlesztései ellen”

– mondta Pelosi. “Ez a világot fenyegeti, s Izrael közelsége Iránhoz mindannyiunkat veszélyeztet, és ez mindannyiunk felelőssége”– tette hozzá az amerikai politikus.

„Izrael a 20. század legnagyobb politikai vívmánya, és az Egyesült Államok büszke arra, hogy a legrégebbi szövetségese” – hangsúlyozta az újságíróknak a demokrata párti Nancy Pelosi az izraeli kneszetben két év óta első hivatalos látogatásán.

Pelosi a Háárec című újság honlapjának értesülése szerint külkapcsolatokkal és hírszerzéssel foglalkozó amerikai kongresszusi képviselők küldöttségét vezeti.

Az amerikai házelnök hangsúlyozta, hogy az amerikai delegáció egységesen támogatja a palesztin és izraeli megbékélés két népnek két államot ígérő tervét,

és továbbra is e cél érdekében fog dolgozni. Azt is kiemelte, hogy létfontosságúak az izraeli kneszet és a Egyesült Államok kongresszusa közötti kapcsolatok.

„Izrael hálás a biztonságáért folytatott, megalkuvás nélküli küzdelméért” – üdvözölte Miki Levi, a kneszet házelnöke Pelosit, és külön köszönetet mondott a rövid hatótávolságú rakétáktól védő vaskupola légvédelmi rendszer pénzügyi támogatásáért.

„Ön sok éven át védte jogunkat, hogy megvédjük állampolgárainkat, és mellettünk állt a legnehezebb időkben is, ahogyan azt a legutóbbi gázai hadművelet során is láthattuk” – mondta Levi. „Örökre Önhöz kötődik a vaskupola rendszer elfogórakéta-készleteinek utántöltését finanszírozó törvény elfogadtatása, amely mindig az amerikai nép és az Egyesült Államok képviselőházának egyik legnagyobb támogatása lesz Izraelnek. Izrael Állam nem is kívánhatott volna Önnél jobb barátot” – tette hozzá az izraeli házelnök.

Nancy Pelosi korábban diplomáciai remekműként méltatta az akkori izraeli kormány súlyos bírálatát kiváltó, 2015-ös iráni nukleáris megállapodást, Jelenlegi látogatása egybeesik az Egyesült Államok erőfeszítéseivel a megállapodáshoz történő visszatéréshez.

Pelosi néhány nappal azután érkezett Izraelbe, hogy Naftali Bennett miniszterelnök és Joe Biden amerikai elnök telefonon Iránról egyeztetett. Ezt Ejal Hulata izraeli nemzetbiztonsági tanácsadó gyors washingtoni látogatása követte Washingtonba, ahol találkozott amerikai kollégájával, Jake Sullivannel és Wendy Sherman külügyminiszter-helyettessel.