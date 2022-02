Nemzetközi sajtó: A kelet–nyugati konfrontáció tetőpontja elérkezett, és elmúlt

Annak ellenére, hogy a nyugat-európai lapok tekintélyes része szerdán kiemelten közölte Jens Stoltenberg NATO-főtitkár véleményét arról, hogy „Oroszország folytatja a csapatok bevetését”, és miközben akad olyan lap, amely percenként több, drámai hangvételű bejegyzést közöl, a francia, a német, sőt bizonyos értelemben a brit sajtó is egyértelműen válság utáni, mintsem válságkommunikációt közöl az orosz invázió „elmaradásának” délelőttjén.

Ukrán válság: Zelenszkij azt mondja, az országot egyesíti a békevágy – ezzel a címmel indítja internetes oldalát szerda reggel a The Guardian című brit lap. A cikkhez tartozó címlapfotón tankok végtelen sora látható.

A The Guardian idézi Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, aki szenvedélyes hangú bejegyzést fogalmazott meg Twitter-bejegyzésében:

We stand firm with Ukraine.

Diplomacy has not yet spoken its last words.

The Transatlantic community has for a long time not been so united.

And our call on Russia is crystal clear: do not choose war.

→ https://t.co/sISuHBjvF6 pic.twitter.com/WXkHfqA5QC

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2022