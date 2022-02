Mikroreaktorokkal enyhítenék az energiaproblémákat az USA-ban

Fordulat: hat új atomreaktort épít Franciaország

Amit ma meg kell építenünk, az a francia atomenergia reneszánsza – e szavakkal jelentette be Emmanuel Macron két hónappal az elnökválasztás előtt nagyszabású, nukleáris programját: Franciaország 2050-ig hat új, második generációs európai nyomottvizes reaktort (EPR) épít, és további nyolc kisebb reaktor építését is megfontolja. A köztársasági elnök bejelentése is jelzi a francia energiapolitika döntő fordulatát és az ország igényét a szuverenitásra.