Valóságos horror, több tucat madár zuhant élettelenül a földre

Több száz sárgafejű fekete rigó zuhant le rejtélyes módon a levegőből Mexikó felett – írta a DailyMail.

Authorities are trying to work out why dozens of birds suddenly fell from the sky in Mexico. pic.twitter.com/JWXbVMYMkL

— Channel 4 News (@Channel4News) February 14, 2022