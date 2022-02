Európa több országában tüntettek a rezsidíjak drámai emelkedése ellen

Az egész nyugat-európai gazdaságra nagy terhet ró a rezsidíjak emelkedése. Egyre több ágazat, a mezőgazdaság és az ipar is megérzi az áremelkedést, amely végül a termékeken keresztül a fogyasztókat sújtja. Hétfőn Romániában és Nagy-Britannia több városában tüntetések voltak a növekvő energiaárak miatt. Görög gazdák több száz liternyi tejet öntöttek ki az útra, azt mondták, ha nem lép az athéni kormány, tönkremennek.

Tovább mélyül az energiaválság

Több száz liter tehéntejet öntöttek ki az aszfaltra a görög termelők Thesszália régióban. Lárisza városának közelében az autópályán gyülekeztek, elzárva a forgalmat. Azt mondták, készek blokád alá venni az összes főutat, ha a kormány nem lép fel az egyre magasabb energiaárak ellen. A szakszervezet elnöke szerint a mostani árak mellett a gazdák kénytelenek lesznek lehúzni a rolót, állataikat pedig külföldön eladni.

„A termelés költsége egyszerűen elviselhetetlenné vált, a kormány nem várhatja el, hogy egyedül mi viseljük ezt a terhet” – mondta Argirisz Bairacstarisz, a helyi állattenyésztők szakszervezetének vezetője.

Az energiaárak drámai emelkedése ugyanis nem csupán a családok fűtés- és villanyszámláin látszik meg, de az egész gazdaságra komoly terheket ró.

A mezőgazdaság és az ipar is megsínyli, így az élelmiszerek és a szükségleti cikkek ára is gyors emelkedésnek indult. Az évtizedek óta nem látott infláció következtében legkevesebb 20, de egyes termékek esetében akár 50 százalékos áremelkedés sújtja a vásárlókat Görögországban.

„Itt a piacon minden megdrágult, a bérek viszont változatlanok, sőt, inkább csökkennek! Mit lehet tenni?” – panaszolta egy athéni nő.

A piac üzemeltetője azt mondta: a raktár fűtésszámlája egy év alatt háromszorosára nőtt.

Bukarest forrong, a román kormány Brüsszeltől vár segítséget

A magas energiaárak miatt tüntettek Bukarestben az alumíniumipari szakszervezetek. A demonstrálók a munkahelyüket féltik, azt követelik, hogy a kormány korlátozza a villamosenergia és a gáz árát. A román kormánynak azonban az EU-tól kell felhatalmazást kapnia ahhoz, hogy állami támogatással védje meg a veszélyeztetett munkahelyeket.

„A dél-romániai Slatináról és a Duna-deltai Tulceáról jöttek a bukaresti kormány székháza elé tüntetni az alumíniumipari dolgozók.

Munkahelyük védelmében demonstrálnak, a magas energiaárak miatt ugyanis az ágazatban szinte teljesen le kellett állítani a termelést, az alkalmazottakat kényszerszabadságra küldik”

– jelentette Baranyi László, a közmédia bukaresti tudósítója.

Szintén az elszállt energiaárak miatt állt le a marosvásárhelyi műtrágyagyár. A szakszervezetek azt követelik, hogy a kormány legalább egy évig a 2020 decemberi szinten korlátozza a villamos energia és a gáz árát.

„Romániában csak a lakossági fogyasztók és kisvállalkozások számára vezettek be ideiglenes árplafont. A bukaresti kormány a nagy energiafogyasztók esetében egyelőre tehetetlen: az állami segélyezés sértené a piaci szabályokat, és csak akkor avatkozhat be árkorlátozással a munkahelyek védelmében, ha ehhez megszerzi az Európai Unió jóváhagyását” – számolt be a tudósító.

Utcára vonultak az emberek Londonban és Manchesterben

Több ezren vonultak utcára Londonban és Manchesterben, az energiaárak sürgős csökkentését követelték a kormánytól. Volt, aki azt írta táblájára: a háborúkat csökkentsék, ne az életszínvonalat, egy nő pedig azt: nincs energiám. „A fizetésem nem nőtt, így a szüleim segítenek ki a hónap végén” – mondta az egyik tüntető.

A földgáz- és villanyszámlák tavaly októberben rekordszintet értek el az Egyesült Királyságban: évi 1300 fontra, azaz mintegy 540 ezer forintra emelkedtek,

azonban az egyik energiaszolgáltató arra figyelmeztet, hogy áprilisban újabb 50 százalékkal nőhetnek az árak, s ezzel megközelíthetik a 2000 fontot, vagyis a 850 ezer forintot.

„Ami most zajlik, az a dolgozó embereket sújtó, példa nélküli válság. Az infláció hatalmas, az energiaár hamarosan újra a másfélszeresére nő, a reálbérek a tori kormányzat tíz éve alatt végig csökkentek. Ami sok, az sok!” – mondta Chris Neville, a Manchesteri Népgyűlés civil szervezet elnöke.

Az Egyesült Királyságban az otthonok 85 százalékát gázzal fűtik, de az elektromos áram 40 százalékát is gáztüzelésű erőművekkel állítják elő. A kőolaj és a földgáz ára az egész világon mintegy 50 százalékkal emelkedett 2021-ben. A Nemzetközi Energia Ügynökség előrejelzése szerint ez a folyamat idén tovább folytatódik.

A címlapfotó illusztráció.