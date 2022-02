Amerikai elemző: Putyinnak rengeteg ideje van

Az árnyék-CIA-ként is emlegetett Stratfor alapítója szerint nem lesz háború Oroszország és Ukrajna, illetve Oroszország és a Nyugat között. Mindezt azzal indokolta a Magyar Nemzetnek adott interjújában, hogy egy háború kirobbantását megelőzően nem szokták heteken keresztül a nyilvánosság előtt vonultatni a csapatokat, ráadásul a nagy hatótávolságú rakéták korában Moszkvának számolnia kell egy ilyen jellegű amerikai válaszcsapással is. George Friedman szerint

Vlagyimir Putyinnak rengeteg ideje van.

Most azon gondolkodhat, mik is az amerikaiak szándékai, hiszen még ők sem terítették ki a lapjaikat.

Az elemző az oroszok alapvető nemzeti érdekeinek nevezte az egykori Szovjetunió, vagy ha úgy tetszik, az orosz birodalom határainak helyreállítását. Ezt láttuk Belaruszban, a Dél-Kaukázusban, Kazahsztánban, most pedig Ukrajnában, amely ütközőállam. Az oroszoknak szükségük van rá, és nem bíznak a Nyugatban, hogy ezt tiszteletben tartaná.

Orosz katonai konvoj (MTI/EPA/PHOTOLURE/Hayk Baghdasaryan)

Kijelentette: Amerikának nem áll érdekében, hogy Európában orosz dominancia alakuljon ki. Elismerte azonban, hogy eltérőek a nemzeti érdekek. Volt egy hallgatólagos egyezség Washington és Moszkva között, hogy az amerikaiak nem adnak fegyvert Kijevnek, az oroszok pedig nem jönnek beljebb a keleti térségeknél.

Putyin ezen kívül le szeretné választani a németeket az amerikaiakról, hogy ezzel éket verjen a NATO-ba és az EU-ba. Amerika a németek legnagyobb felvevőpiaca, akiknek azonban az orosz gázra is szükségük van. Putyin annak a lehetőségét próbálgatja, hogy átcsábítsa a németeket, és visszaszerezze Ukrajnát. Viszont ráér. Legfeljebb nem sikerül neki, de akkor sem veszített sokat.

Az elemző mindezt alacsony kockázattal, de nagy megtérüléssel járó hazardírozásnak nevezte. Hozzátette: Moszkva városa pár száz mérföldre fekszik az ukrán határtól, ami az oroszok számára veszélyesen közeli lehet. Gazdaságilag pedig Oroszország nem bírná ki a tartósan súlyos szankciókat.

Az amerikai bruttó hazai termék húszezermilliárd dollár, az orosz kétezermilliárd.

A konfliktus megoldását célzó jelenlegi tárgyalásokat az elemző nem tartja komolynak. Mindenki világossá tette az álláspontját, de egyik fél sem hajlandó engedni. „Engedjenek Putyinnak, és ne telepítsenek NATO-csapatokat Kelet-Európába? Ugyan, a lengyelek és a románok rögtön a plafonon lennének” – mondta George Friedman. Hozzátette: „magyarok döntése volt, hogy az orosz kapcsolat miatt nem akarnak ebben részt venni, nem pedig az amerikaiaké. Most Lengyelország a fontos, meg persze Románia, hiszen kijáratot biztosít a Fekete-tengerre”.

Névjegy: George Friedman 1949-ben született Budapesten, majd családja kivándorolt az Egyesült Államokba. New Yorkban folytatott politikatudományi tanulmányokat. 1996-ban hozta létre a Stratfort, a világ egyik legismertebb magánhírszerző cégét és geopolitikai agytrösztjét. A The New York Times magazinja a geopolitikai előrejelző képessége miatt a bűvös nyolcas biliárdgolyóként jellemezte Friedmant. A Stratforból való 2015-ös kiválása óta a Geopolitical Futures elemzőportált irányítja.