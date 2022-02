Összeütközött két gyorsvasúti szerelvény, egy ember meghalt, sokan megsérültek

A baleset a bajor tartományi fővárostól néhány kilométerre fekvő Ebenhausen-Schäftlarn település vasútállomásának közelében történt. Az egyvágányú vonalon a müncheni városi gyorsvasút (S-Bahn) két szerelvénye ütközött össze. Ellentétes irányban haladtak, egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a súlyos balesetet.

#Germany #collision between two commuter #trains south of #Munich : one dead and at least ten injured pic.twitter.com/zt13CTbCgR

Az ütközés helyszínére csaknem kétszáz mentős, tűzoltó és rendőr érkezett, helikoptereket is bevetettek, a környéket lezárták. A baleset halálos áldozata utas volt. A mentők 14 embert láttak el sérülésekkel, további 80 embert megfigyelés alatt tartanak, így meglehet, hogy a sérültek száma tovább emelkedik – jelentette a Bayerischer Rundfunk (BR) tartományi közszolgálati médiatársaság.

AFP: One person was killed and more than 10 people were injured Monday when two commuter #trains_collided near #Munich in southern #Germany, police said. pic.twitter.com/m9ZHGvwV7k

