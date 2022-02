Megszakította útját kígyó miatt egy repülőgép

Az AirAsia légitársaság Kuala Lumpurból Borneó-szigetre, Tawauba tartó repülőgépén a mennyezeti világítás burkolata alatt látták meg az utasok a tekergő hüllő jellegzetes sziluettjét.

A kapitány úgy döntött, hogy nem várják meg, míg a Borneo keleti részén fekvő repülőtérre élnek, inkább leszállnak a Tawautól 900 kilométerre nyugatra fekvő Kuchingban, hogy kifüstölhessék a kígyót és esetleges társait a fedélzetről.

A nagyon ritka múlt heti incidens megtörténtét hétfőn maga a fapados légitársaság is megerősítette, hangoztatva, hogy az utasok és az utaskísérők egy pillanatig sem voltak veszélyben. Az utasok egy másik járattal folytatták útjukat.

An Air Aisa aircraft diverted to Kuching after a snake spotted mid air. The aircraft was flying from Kuala Lumpur to Tawau. #snake #airasia pic.twitter.com/MF1smSPEIj

— Asia News (@asianewsteam) February 14, 2022