Kim Dzsongun munkatáborba küldi a kertészeket, mert tönkrementek a kimdzsongíliák

Az észak-koreai városok utcái minden év február 16-án a 2011-ben elhunyt Kim Dzsongil születésnapján virágba borulnak. A speciális begóniákat a néhai vezetőről Kimdzsongíliáknak nevezik – közölte a Daily Mail.

Idén azonban a kertészek, akik a Kimdzsongíliák nevelésével foglalkoznak, nehezen jutottak tűzifához, így nem tudtak megfelelő hőmérsékletet és páratartalmat biztosítani az üvegházakban, így a virágokat nem sikerült megmenteni.

Az Rjanggang tartományban található, Kimdzsongíliát nevelő gazdaság vezetőjét a napokban a rendőrség már le is tartóztatta azzal a váddal, hogy nem gondoskodott eléggé a növényeiről – mondta el egy ismeretlen forrás a Daily NK Newsnak. A történet furcsasága, hogy a növénygazdaság csak a múlt hónapban értesült arról, hogy a regionális pártbizottság elrendelte a virágok kiállítását.

A forrás szerint egy másik 40 év körüli férfit, aki az üvegházi kazánok megfelelő működéséért felelt, szintén munkatáborban végezte, több alkalmazottal együtt.

A piros színben pompázó virágokat eredetileg Kamo Mototeru japán botanikus alkotta meg, aki húsz évet töltött a növény kutatásával és fejlesztésével. A virág a Dél-Amerikában őshonos gumós begónia hibrid fajtája.

Bought a North Korean commemorative book from 1989 about the ‘Kimjongilia’ Begonia. Here are some of my favourite pics. pic.twitter.com/msDwQl6na0

— Mark Hill (@antiquemark) February 12, 2017