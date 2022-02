Késes támadót öltek meg a rendőrök Párizsban

„A támadó a helyszínen meghalt” – mondta el a miniszter, hozzátéve, hogy két rendőr könnyebben megsebesült.

Az esetet – amely reggel 7 óra körül történt – nem tekintik terrortámadásnak, az elkövető ismert volt a rendőrség előtt – magyarázta.

Az AFP francia hírügynökség rendőrségi forrásból úgy értesült, hogy a támadónak 30 centiméter hosszú kése volt, amelyre az ACAB betűszó volt írva (angolul „minden zsaru vadállat”).

📹| A man threatening the police with a knife was shot at the Gare du Nord Station in Paris, the capital of #France.pic.twitter.com/alcwS1HVGk

