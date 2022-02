Halálos baleset: szülei autóját vezette egy 12 éves fiú, kamionnal ütközött

Egy személygépkocsi és egy teherautó ütközött az írországi Limerick megye Adare falu közelében– írta a BBC.

A rendőrség megerősítette, hogy az autó sofőrje és egyben egyedüli utasa egy 12 éves fiú volt. A fiú olyan életveszélyes sérüléseket szenvedett az ütközésben, hogy a helyszínen életét vesztette.

A 12-year-old boy has been killed after the car he was driving crashed into a lorry in Co Limerickhttps://t.co/K2Z1VyGrZ8

— The Irish Times (@IrishTimes) February 11, 2022