Energiaár-robbanás előtt - kincsesbányán ülve nélkülöznek a britek

Az áprilisra jelzett hatalmas energiaár-robbanás előtt tételesen vezeti le a Daily Mail című brit lapban Ross Clark piaci elemző, hogy az országba a költségvetés terhére, súlyos összegekért importált energiahordozók mindegyikét – az olajat, a gázt, a szenet és az elektromos áramot – bőségesen meg tudná termelni a szigetország saját energiakincsei és vállalatai segítségével. Egy felmérés szerint a britek 83 százaléka aggódik az emelkedő energiaszámlák miatt, sokaknak nincs elég pénze élelmiszer-vásárlásra, vagy hiányzik a fedezete a havi lakbér kiegyenlítésére.

Hatalmas árrobbanás várható áprilisban a brit energiapiacon: az országos energiafelügyeleti hatóság, az Ofgem bejelentette, hogy évi csaknem 700 fonttal (298 ezer forint) emeli a lakossági energiaszámlákat – írja cikkében Ross Clark.

A kormány fogyasztókat védő intézkedései közé tartozik, hogy tavaly ősszel, amikor egekbe szöktek az energiaárak, árplafont vezetett be, meghúzva egy olyan felső határt, amely fölé nem nagyon számlázhattak a szolgáltatók – idézi fel az elemző.

Feljebb srófolt számlák: sokan nem tudják fizetni

Most ezt az átlagosan körülbelül évi 1900 fontban (mintegy 808 ezer forint) meghatározott felső értéket (ami középértéket jelent, ennél alacsonyabb vagy magasabb is lehet az energiaszámla az egy háztartásban élők számának tükrében) emelte a hatóság úgy, hogy a lakossági fgogyasztóknak kiszámlázott összegek elérhetik a 2400-2600 fontot is (1 026 ezer – 1 106 ezer forint).

Az emberek túlnyomó többsége, a válaszadók 83 százaléka aggódott az emelkedő energiaszámlák miatt, és 9 százalékuk azt mondta, hogy már most is rendkívüli pénzügyi nehézségekkel küzd – idézi Clark azt a közvélemény-kutatást, melynek adatait a Mirror című brit lap ismerteti a bejelentett energiaár-emelésekre reflektáló cikkében.

A Clarck által idézett lap megbízásából a Deltapoll cég készített felmérést, melyből kiderül: a britek már most, az energiaár-emelések előtt is rendkívüli pénzügyi nehézségekkel küzdenek.

A válaszadók beszámolóiból kiderül, sokaknak gondot okoz az élelmiszer-vásárlás vagy hiányzik a fedezet a havi lakbér kiegyenlítésére,

vagy a jelzáloghitel-törlesztésekre.

Erősebb, mint a koronavírus

A megélhetési költségek válsága okozza a legnagyobb aggodalmat a lakosságnak: a járvány kezdete óta először előzte meg azok száma, akik emiatt aggódnak, azok táborát, akik a koronavírust látják a legfenyegetőbb körülménynek életükben.

Miközben a brit háztartások a fűtés miatt aggódnak, az amerikaiak boldogok maradnak – teszi hozzá a lap, kiemelve hogy az Egyesült Államokban az áram ára átlagosan 0,15 dollár/kWh, (47 forint) míg – dollárban számolva – Nagy-Britanniában 0,28 dollár/kWh (87 forint) – írja Clarck.

Amerika mindeközben éppen a saját gáztartalékai kiaknázásával menekül meg a nemzetközi piac szeszélyeitől

– hangsúlyozza az elemző, hozzátéve: az eltérés oka, hogy az az amerikaiak az önellátást előtérbe helyező energiapolitika mellett döntöttek.

Miközben „a hatalmas palagázkészletek kiaknázásával Amerika kiszabadul a nemzetközi piacok szeszélyei alól, az Egyesült Királyság és Európa most egy veszélyes áremelkedés csapdájában találja magát. A nemzetközi nagykereskedelmi árak több okból is a magasba szöknek, nem utolsósorban Vlagyimir Putyin elnök mesterséges nyomása miatt, aki állítólag felpörgeti az Oroszországból érkező gáz árát” – idézi fel Clarck az elmúlt fél év energiaválságát.

Ennek a zűrzavarnak azonban kevés értelme van, amikor Nagy-Britannia bőséges gáz-, olaj- és széntartalékokkal rendelkezik – szögezi le Clarck, aki cikke címében így teszi fel a kérdést: „Miért fizetünk a behozott energiáért milliárdokat, miközben saját aranybányánkon ülünk?”

Importálók karmaiban a brit oroszlán

Hol romlott el az egész? – veti fel a kérdést az elemző, áttekintve a brit erőművi termelés és bányászat leépítésének folyamatát.

Nagy-Britannia energiaproblémái nagyrészt Ed Miliband akkori energiaügyi miniszter 2008-as éghajlatváltozási törvényére vezethetők vissza, amely törvényileg kötelezte Nagy-Britanniát, hogy 2050-ig 80 százalékkal csökkentse a szén-dioxid-kibocsátást – szögezi le Clark.

2019-ben Theresa May akkori miniszterelnök ezt a célt 2050-re a nettó nullára (teljes szén-dioxid-semlegességre) emelte; Boris Johnson fenntartotta ezt a célt – idézi fel Clarck a folyamat állomásait.

Mégis,

miközben folytatjuk a szénerőművek bezárását, az elektromos energiára való átállást, és a nem hatékony, megújuló energiaforrások növelését, még inkább azok karmai közé szorítjuk magunkat, akiktől importálunk

– vitatja Clarck ezt a logikát.

Clarck felsorolta cikkében (lásd a hirado.hu grafikonját), honnan, mely országokból importálja az Egyesült Királyság az energiahordozókat, illetve az elektromosság esetében magát az energiát, felsorolva azt is, hogy ugyanezek a források milyen mennyiségben, készletekben állnak rendelkezésre Nagy-Britanniában.

Az oroszok szállítják a szenet

A kormány ígéretet tett arra, hogy 2024-ig fokozatosan leállítja az utolsó széntüzelésű erőművet is, noha egyelőre nagymértékben függünk a széntől, amikor a szél- és napenergia éppen nem működik – írja az elemző.

2020-ban a szén 45 százalékát importáltuk – annak ellenére, hogy Nagy-Britannia több száz éves tartalékokkal rendelkezik, teszi hozzá. Az Euracoal kereskedelmi szervezet szerint

Nagy-Britanniának legalább 3,9 milliárd tonna szénkészlete van – ez mintegy 500 évre elegendő energia.

A széntermelés 1913-ban 292 millió tonnával „tetőzött”, ekkor hoztak felszínre a legtöbbet az Egyesült Királyság történetében. Jelenleg a szénkitermelés 150-szer alacsonyabb, mit egy évszázada – derül ki az Ourworldindata.org áttekintő cikkéből, mely „a szén halálát” vázolja föl öt lépésben.

Clark kifejti: „2020-ban 4,5 millió tonna szenet importáltunk. (Egy tonna elég ahhoz, hogy egy háztartást körülbelül 100 napig ellássunk energiával). Ebből mintegy 2,4 millió tonna volt kőszén (amelyet az erőművekben használnak) és 2,1 millió tonna kokszszén (amelyet acélgyártáshoz használnak).

Legalábbis enyhe aggodalomra adhat okot, hogy a legutóbbi adatsorokban

Oroszország volt a legnagyobb importforrásunk, amely 1,62 millió tonna szenet szállított nekünk

– folytatja Clarck. Az USA 990 000 tonnát, Venezuela pedig 945 000 tonna szenet küldött Nagy-Britanniába.

Olajra lépett önellátás

A BP Motor Spirit reklámja 1922-ből. Van még a dobozban? (Forrás: Wikipédia)

Húsz évvel ezelőtt Nagy-Britannia önellátó volt kőolajból. Most már nem az: 2020-ban 49 millió tonna olajat termeltünk ki, de 63,7 millió tonnát kellett importálnunk, míg egy tonna elegendő 500 háztartás egy napi áramellátásához – írja Clarck.

Ez annak ellenére történt, hogy a Nagy-Britanniát körülvevő tengerek alatt hatalmas tartalékok vannak. A legnagyobb olajbeszállítóink Norvégia (14,2 millió tonna), az Egyesült Államok (13 millió tonna), Oroszország (8,2 millió tonna) és Hollandia (6 millió tonna) – sorolja fel Clarck.

Nagy-Britannia emellett Nigériából, Szaúd-Arábiából és Norvégiából is importál kőolajat.

A Rreuters.com megírta: csak a londoni Gatwick repülőtér közelében fúrt kút mintáinak elemzése alapján, az UK Oil and Gas Investments becslése szerint

négyzetmérföldenként 158 millió hordó kitermelhető olaj lehet a mintavétel környezetében.

Gáz van: másnak adják el

2020-ban Nagy-Britannia 439 terawattóra (TWh) értékű gázt termelt, de 478 TWh-t importált. Összehasonlításképpen: körülbelül 30 TWh egy éven át minden londoni otthont ellátna villamos energiával – jegyzi meg Clarck.

Az importált gáz több mint fele Európából érkezett hozzánk csővezetéken keresztül – a legtöbbet, 263 TWh-t Norvégiából. Katarból 97 TWh-t, az Egyesült Államokból 53 TWh-t, Oroszországból pedig 25 TWh-t hoz be az Egyesült Királyság.

A kormány igyekszik megnyugtatni minket, hogy ez azt jelenti, hogy nagyon kevés származik Oroszországból, de ez aligha igaz – folytatja Clack. „Nagy-Britannia az európai gázhálózat nyugati végén fekszik, amelyet nagyrészt orosz gázvezetékek táplálnak. Ha a keleti végén visszatartanák az orosz gázt, akkor nem tudnánk továbbra is gázt venni Európából” – figyelmeztet.

„Az Egyesült Királyság Északi- és Ír-tengerről származó gázexportja megduplázódik egy év alatt – még akkor is, ha brit családok millióinak ugrásszerű számlákkal kell szembenézniük a rekord magas nagykereskedelmi gázárak közepette!”

A Daily Mail ezzel a címmel írt arról a különös ellentmondásról, ami a gáz ára és a bőséges forrásokban kibányászott energiahordozó növekvő kivitele között húzódik.

A brit energiaügyi és ipari, stratégiai minisztérium által összeállított statisztikákra hivatkozva a lap kimutatta: 2021 szeptembere és novembere között a brit gáz külföldi vevőknek történő értékesítése kétszerese az előző év azonos időszakának.

A teljes export 31 975 gigawattórát tett ki a három hónapos időszakban, szemben a 2020-as 15 380 gigawattórával és a 19 633-mal 2019-ben.

Richard Black, a független Energia- és Klímainformációs Egység alapítója nemrég szintén kiemelte: miközben milliók küszködnek számlák kifizetésével, a brir gázexport ebben „az évszakban a szokásosnál legalább 50 százalékkal magasabb”.

Black hozzáfűzte: a gáz nem Nagy-Britanniáé vagy a brit népé. Azt olyan kereskedelmi társaságok termelik ki, amelyek a gázt a legmagasabb ajánlatot tevőnek adják el. Az export másik oka pedig az, hogy az Egyesült Királyság igen korlátozott gáztárolási kapacitással rendelkezik más európai országokhoz képest.

A brit kapacitáshoz viszonyítva Hollandia kilencszeres, míg Németországban 16-szoros gáztárolási képességgel bír.

Évtizedekig elegendő olaj- és gázkincsek

Clarck megjegyzi: a brit olaj- és gázügyi hatóság szerint az Északi-tenger alatti bizonyított és valószínűsíthető kőolaj- és földgázkészletek 5,2 milliárd hordó olajnak felelnek meg – ennek mintegy 70 százaléka kőolaj, 30 százaléka pedig földgáz. Ez elegendő lenne ahhoz, hogy az Egyesült Királyság kitermelését a jelenlegi szinten 20 évig fenntartsák.

A palagázról a szerző kijelenti:

a lábunk alatt rengeteg palagáz rejlik. Ennek kiaknázását már évekkel ezelőtt elkezdhettük volna,

de a kormány meghátrált a környezetvédelmi tiltakozók és néhány kisebb rengés láttán, annak ellenére, hogy az ellenpropaganda nagy része alaptalannak bizonyult.

Ez az iparág tehát továbbra is szünetel. Egy 2013-as becslés szerint Nagy-Britanniának palagázból több mint 56 billió köbméternyi tartalékai lehetnek, míg egy 2019-es becslés szerint mindebből az „életképes” tartalékok közelebb vannak a 3 billió köbméterhez. Még ezt az alacsonyabb becslést figyelembe véve is elmondható, hogy a palagázkészlet is 47 évig tartaná el Nagy-Britanniát.

Bezárt atomerőmű, importált áram

2028-ig le kell állítani az 1988 óta működő Heysham 2 atomerőművet az északnyugat-angliai Lancashire-ben Forrás: (Wikipédia)

Nagy-Britannia áramtermelő kapacitása 2020-ban 2,7 százalékkal csökkent – az összes szél- és naperőművünk ellenére – fogalja össze Clarck a zöldenergia gazdaságilag vitatható diktátumának hatásait. Így Nagy-Britannia nagy mennyiségű villamos energiát importál az európai erőművekből, tenger alatti kábeleken keresztül – folytatja.

Bár a kábelek automatikusan mindkét irányba működnek, és az energiaáramlás a keresletnek megfelelően változik, összességében nettó importőrök vagyunk: 2020-ban 8,7 TWh érkezett Franciaországból, 4,1 TWh Hollandiából és 4,9 TWh Belgiumból.

Ami az atomenergiát illeti, az iparág egyre csak pusztul – a Somersetben található, régóta halogatott Hinkley Point C erőmű építése ellenére – fejti ki Clarck, kitérve a közismerten elektromos áram-termelésre alkalmas nukleáris erőművek problémájára.

Már csak hat működő atomerőmű maradt Nagy-Britanniában. A tervek szerint 2035-ig mindegyik bezár – derül ki a cikkből. A lakossági áramellátásban is fontos szerepet játszó Heysham 2 atomerőművet, melynek élettartamát jóval hosszabbra tervezték, például

2028-ig kell leállítani. Annak ellenére, hogy mióta az északnyugat-angliai lancashire-i Heysham 2 és a skóciai East Lothianban található Torness 1988-ban megkezdte az áramtermelést, a két erőmű annyi energiát termelt, mely öt évre elegendő lenne az Egyesült Királyság minden otthonának ellátásához.

Pedig a nukleáris energia hatalmas potenciális energiaforrást jelent, rendkívül hatékony és nagyon alacsony a szén-dioxid-kibocsátása – érvel Clarck. A kis méretű moduláris reaktorok különösen izgalmasan fejlődő piacot jelentenek, amelyeket minierőművekhez lehetne használni az egész Egyesült Királyságban – veti fel az elemző.

(Az összeállításunkban szereplő pénzösszegek kerekített értékeket tartalmaznak, forintban kifejezett értékük a cikk megírásakor érvényes árfolyamot tükrözi – a szerk.)

