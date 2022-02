A román kormány székháza előtt tüntettek a magas energiaárak miatt

A bukaresti kormány székháza előtt tüntettek hétfőn a romániai alumíniumipari szakszervezetek, amelyek az elszabadult energiaárak korlátozását követelik a munkahelyek védelmében.

A tiltakozó megmozdulásra – a hatályos járványügyi létszámkorlátozást betartva –a dél-romániai Slatinán működő Alro alumíniumgyár és a Duna torkolatvidékén, Tulceán üzemelő Alum timföldgyár mintegy száz alkalmazottja érkezett Bukarestbe. Az Alro az ország legnagyobb energiafelhasználójának számít, a magas energiaárak miatt azonban csökkenteni kényszerült a termelést, ezért Slatinán és Tuceán is munkások ezreit küldik kényszerszabadságra. A szakszervezetek szerint az Alrótól függő beszállítók mintegy 12 ezer alkalmazottja is munka nélkül maradt és további 30 ezer munkahely került veszélybe.

A tüntetők azt kifogásolták, hogy a bukaresti kormány csak a lakossági fogyasztók és kisvállalkozások számára vezetett be – egyelőre március végéig tartó – energiaár-korlátozást. Azt követelik, hogy a kormány a nagy energiafogyasztók esetében is a 2020 decemberi szinten fagyassza be a villamosenergia és a gáz árát. A szakszervezetek azt szeretnék elérni, hogy a villanyáram árát megawattóránként 750 lejre korlátozzák.

Az Alro dolgozói korábban Slatinán is tüntettek, a bukaresti kormány pedig múlt pénteki ülésén memorandumban hatalmazta fel az energiaügyi minisztériumot, hogy tárgyalásokat kezdjen az Európai Bizottsággal azoknak a nagy energiafogyasztó vállalatoknak az állami segélyezéséről, amelyeket a karbonkvóták alkalmazása esetén félő, hogy áttelepítenek a – széndioxid-kibocsátási korlátozások nélküli – szabályozatlan országokba. A kormány a munkahelyek védelmére hivatkozva kéri a beavatkozáshoz Brüsszel jóváhagyását. Az intézkedés az alumíniumipari vállalatokon kívül a – magas gázárak miatt – leállt marosvásárhelyi Azomures műtrágyagyárat is érintené.

Dan Carbunaru kormányszóvivő szerint a 2019-2021 között még engedélyezett állami támogatás bebizonyította hatékonyságát, Romániában a nagy energiaigényű iparágak termelik a GDP 6 százalékát.

A címlapfotó illusztráció.