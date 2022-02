Snoop Dogg cipőjétől az első sörreklámig – mutatjuk a legfurcsább fogadási lehetőségeket a Super Bowlra

Idén is megáll az élet az Egyesült Államokban a profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) nagydöntőjének idejére. A Super Bowl nem csak a tengerentúlon tartja lázban az embereket, az egész világ szeme egy éjszakára a tévéképernyőkre szegeződik. Az esemény sajátossága, hogy a játékosoktól és edzőktől kezdve a félidei showműsoron, illetve reklámokon át a lelátón megjelenő sztárokig szinte mindenki számára tartogat érdekességeket. Nem képeznek kivételt ezalól a fogadás szerelmesei sem, akik egészen kivételes ajánlatok közül válogathatnak.

Vasárnap rendezik az LVI. Super Bowlt, amelyben a Los Angeles Rams hazai pályán fogadja a Cincinnati Bengals együttesét. A két együttes összecsapása a Vince Lombardi-trófeáért már önmagában is temérdek fogadási lehetőséget foglal magába, a nagydöntő érdekessége azonban, hogy még a megszokottnál is brutálisabb kínálattal jelentkeznek az irodák.

A SportsBetListings ezek közül gyűjtötte össze a legfurcsábbakat.

Melyik dalt adják elő először a félidei showműsor alatt?

Az idei Super Bowl több szempontból is különleges lesz, ugyanis egy évvel ezelőtt a koronavírus-járvány miatt nem tudták telt ház előtt megrendezni az eseményt, most viszont tömött lelátó és elképesztő show várható.

A half time showban ezúttal nemcsak egy előadó lép színpadra, hanem a hip-hop szcéna legendái veszik birtokba bő húsz percre a pályát: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige és Kendrick Lamar készül felejthetetlennek ígérkező műsorral.

De vajon mivel indítják a műsort? Íme, a fogadási lehetőségek (oddsok szerint növekvő sorrendben): California Love, The Next Episode, Family Affair, Nuthin’ But a ‘G’ Thang, Lose Yourself, Drop It Like It’s Hot, All The Stars, Still D.R.E., HUMBLE

Mivel a kaliforniai SoFi Stadionban rendezik a versenyt, ezért nagy esély mutatkozik arra, hogy a California Love című szám hangzik majd el először, ebben az esetben a fogadóirodák 3,5-szeres pénzt fizetnek a helyes tippért.

Melyik sztárt mutatja majd a kamera először?

A hírességek kiszúrása a lelátón rendkívül népszerű a Super Bowl idején, nem is volt kérdés, hogy ebből is fogadást csinálnak az irodák.

A lehetőségek:

Leonadro DiCaprio, Matt Damon, Ben Affleck, Jennifer Lopez, Kim Kardashian.

Ben Affleck és Jenifer Lopez ismét egy párt alkot, így akár együtt is feltűnhetnek az eseményen. Jackpotot jelenthet a rendezőnek, ha őket mutatja először, ezért komoly esély mutatkozik az ő megjelenésükre. Affleckért 3,5-szeres, JLoért 4,5-szeres pénzt fizetnek a bukmékerek.

Milyen színű lesz Snoop Dogg cipője a félidei show kezdetén?

Egy másik klasszikus, az előadók megjelenésére vonatkozó fogadási opció a félidei showra.

A lehetőségek:

Kék, Sárga/arany, Fekete, Fehér, Szürke/ezüst, Narancs, Zöld, Lila, Piros, Rózsaszín.

Ha az extravagáns rapper a rózsaszín mellet teszi le a voksát, akkor a helyes tippet leadó játékos a pénze 17-szeresét teheti zsebre.

Melyik NFT-t mutatják először bármelyik reklámblokk alatt?

Az NFT-k elképesztő népszerűségnek örvendenek mostanában, és sokan arra számítanak, hogy az idei Super Bowlon is kiemelt szerepet kapnak, mind a félidőben, mind a reklámokban.

Vajon melyik jelenik meg először? A lehetőségek:

Nouns, Bored Ape Yacht Club, VeeFriends, Mutant Ape Yacht Club, World of Women, Beeple, CloneX, CryptoPunks, Cool Cats, Doodles

Ha a Doodles NFT tűnne fel legelőször, az 26-szoros nyereményt hozhat a szerencsés játékosnak.

Melyik Anheuser-Busch márkájú szeszesital jelenik meg először a reklámokban?

Egy újabb reklámos fogadási opció, ezúttal egy amerikai sörfőzde különböző márkái közül lehet választani, hogy vajon melyik jelenik meg először bármelyik reklámblokkban.

A lehetőségek:

Budweiser, Bud Light Next, Michelob Ultra, Cutwater Spirits, Bud Light Seltzer Hard Soda, Michelob Ultra Organic Seltzer.

Ebben az esetben a legnagyobb esélyes Budweiserért igencsak szűkmarkúan fizetnek a fogadóirodák: 2,7-szeres az odds.

Mennyi ideig tart a himnusz eléneklése?

Ez egy másik klasszikus. A teljes időtartam, amire fogadni lehet, idén nagyon alacsony, mindössze 95 másodperc. Legutóbb 2012-ben tartott ennél kevesebb ideig a himnusz eléneklése, amikor Kelly Clarkson 94 másodperc alatt fejezte be. Tavaly Jazmine Sullivan és Eric Church előadása 2 perc 17 másodpercig tartott.

Idén Mickey Guyton énekli a himnuszt, ami a várakozások szerint ismét tovább tart majd a kijelölt időtartamnál.

Lehetőségek:

95 másodpercnél több, 95 másodpercnél kevesebb.

Előbbi 1,8-szoros, utóbbi 1,9-szeres szorzóval kecsegtet.

Hányszor hangzik majd el a „hazai pálya előnye” az élő közvetítés során?

Az NFL történetében tavalyig egyszer sem fordult elő, hogy egy csapat saját stadionjában játszhat a nagydöntőben, a sort végül a Tampa Bay Buccaneers törte meg, amely el is hódította a Vince Lombardi-trófeát. Most a helyszín az 5 milliárd dollárból felhúzott, 2020-ban átadott SoFi Stadion, a világ jelenleg talán legmodernebb létesítménye lesz.

A szakértők szerint a házigazda Rams a mérkőzés favoritja, a kaliforniai gárda 2019 után játszik újra a Super Bowlban.

De vajon hányszor veszik elő a kommentátorok a közkedvelt „hazai pálya előnye” kifejezést? A lehetőségek:

kevesebb mint kétszer, legalább kétszer.

Előbbire 1,7-szeres, utóbbira 2-szeres oddsot adnak a fogadóirodák.

Milyen színű folyadékkal öntik nyakon a győztes csapat edzőjét?

Bizonyára mindenki számára ismerős a jelenet, amikor a mit sem sejtő győztes edző mögé interjú közben megérkeznek játékosai, és egy hatalmas hordóból nyakon zúdítják izotóniás itallal. Ez szinte kivétel nélkül minden döntő lefújását követően előfordul, a folyadék színe azonban változó.

A fogadási lehetőségek:

narancssárga, színtelen, nem öntik nyakon az edzőt, sárga/zöld/lime, kék, piros/rózsaszín, Lila

A megszokott, narancssárga színű italt a befektetett összeg 3,4-szeresét hozhatja a konyhára.

Kit említ majd meg először a Super Bowl legértékesebb játékosa (MVP)?

A döntő legjobbjának választott játékosa nem szokta kihagyni azok méltatását, akik segítették a sikerhez vezető úton.

Vajon ki lesz az első, akinek a hozzájárulását az MVP kiemeli? A lehetőségek:

csapattársak, Isten/vallás, város/szurkolók, edzők, csapattulajdonos.

Ha az MVP úgy dönt, hogy először a csapattulajdonosnak nyilvánít hálát, az 21-szeres nyereményt jelentene a bátor fogadónak.

Címlapfotó: Snoop Dogg a Super Bowl előtti sajtótájékoztatón (Forrás: EPA/John Mabanglo)