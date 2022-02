Mark Krikorian: Válság van, és annak Biden az okozója

Joe Biden egy évvel a beiktatása után elveszítette az amerikaiak többségének bizalmát. Az elnök bevándorláspolitikája teljes kudarc, és ebben már nem csak a republikánus, hanem a demokrata véleményformálók is egyetértenek. Mark Krikorian, a washingtoni Bevándorlási Tanulmányok Központjának ügyvezető igazgatója, aki 1995 óta tölti be a tekintélyes intézmény vezető posztját, tanulmányban bírálta az amerikai elnököt. Krikorian, aki több könyv szerzője, rendszeresen publikál a legnagyobb amerikai lapokban, és szakértőként is gyakran szerepel vezető médiumokban, most a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában beszélt az Amerikában uralkodó helyzetről.

A beszélgetés itt hallgatható vissza:

.

– Néhány héttel ezelőtt nyilatkozott az amerikai bevándorlási helyzetről a Fox News műsorában, az adás címe, illetve témája Biden határválsága volt. Ez egy megfelelő leírása a helyzetnek? Az biztos, hogy rekordszámú illegális határátlépést jelentettek tavaly az Egyesült Államok déli határán. Szóval válságról van szó?

– Azt hiszem, nagyon pontos a meghatározás. Válság van, és annak Biden az okozója. Trump elnöksége alatt, ha sok probléma volt is a határnál, de legalábbis stabilizálták a helyzetet. Azóta a külső körülmények nem változtak, pusztán annyi történt, hogy új adminisztráció került hivatalba, tehát kifejezetten Bidenről van szó. Amikor megkérdezik a most érkező tömegeket, hogy miért jönnek, akkor a válasz úgy hangzik, Biden elnök azt mondta, hogy beengednek az országba. A szeptember 30-val zárult 2021-es pénzügyi évben a déli határon csaknem 1,7 millió elfogás történt, ami minden idők legmagasabb adata. Ha kiegészítjük az év utolsó három hónapjával, akkor ez a szám akár a kétmilliót is elérheti. De nemcsak kétmillió feltartóztatásról van szó, hanem arról is, hogy 700 ezer embert beengedtek az országba, nyomukat pedig bottal üthetik ezek után. Illetve, még, ha meg is jelennek a hatósági meghallgatáson, nem képesek kitoloncolni őket. Ugyanaz van, mint Európában; Németországban is ott az a rengeteg ember, akinek elutasítják a menedékkérelmét, mégsem tudják elérni, hogy elhagyja az országot.

– Az említett interjúban arra is kitért, hogy mi a sorsa azoknak, akiket beengednek az országba. Elviszik őket a buszmegállóba, és elengedik, a kiskorúakat még a szülőkhöz is elszállítják.

– Igen, vagy az országban élő más rokonokhoz. Erre a jogi magyarázat az, hogy menedékért folyamodnak. Ugyanaz, mint, amivel Európában is szembesülnek. A menedékkérelem a modern társadalmak talán legsebezhetőbb pontja, hiszen teljesen zárójelbe teszi, hogy egyébként milyen a bevándorlási rendszer. Ha mindenkit beengednek, aki menedékért folyamodik, és aztán akkor sem tudják kitoloncolni, ha a kérelmet elutasítják, akkor a bevándorlási rendszer többi elemének nincs jelentősége, szóval ez egy színjáték, egy színház. Valóban az történik, hogy a beérkezett felnőtteket sokszor csak leteszik a közeli buszpályaudvaron, egy darab papírral útjukra engedik őket. Néhány közülük valamikor meg is jelenik a meghallgatáson, mondjuk két év múlva, mások pedig még csak ez sem. De még, ha meg is jelennek, és elutasítják őket, az országot elhagyni nem fogják. Ami a fiatalkorúakat illeti, legtöbben 15-17 éves tinédzserek, akik dolgozni jönnek, – néhány fiatalabb is van köztük persze, de nem jellemző – szóval őket az adófizetők költségére utaztatják el a határról az Egyesült Államokban élő rokonokhoz, miután a határig embercsempészek segítségével jutottak el. Ebben az értelemben a kormányzat majdhogynem tettestársnak mondható, amikor azokat a fiatalokat a szintén illegálisan országban tartózkodó rokonaikhoz elviszik.

– A Biden-kormányzat tulajdonképpen Joe Biden választási ígéreteihez híven cselekszik?

– Oh, teljes mértékben. Igaz a jogi lehetőség korábban is ott volt, már Barack Obama volt elnök is alkalmazta. Trump idején is zajlott, bár kisebb mértékben. Szóval igen, azt követik, amit Biden ígért, de az új elnök másban is lépett; például megszüntette az úgynevezett „Maradj Mexikóban”programot, amelynek keretében sok menedékkérőt visszaküldtek a határ túloldalára, hogy ott várja ki, amíg kérelmét a bíróság megvizsgálja.

– Magyarország déli határán, Szerbiával ezt, illetve valami hasonlót próbált végigvinni…

– Pontosan, és, amit Biden beszüntetett. Ráadásul Trump alatt három közép-amerikai országgal született megállapodás, hogy harmadik biztonságos országnak számítanak. Bár a szerződés nem volt még hatályos, Biden elnök mindet leállította. Azt az üzenetet küldte a világnak, hogy lehet jönni. Most azért próbál visszahátrálni apró dolgokban. Például, a venezuelaiak Biden előtt nem érkeztek nagy számban, mert inkább dél felé vették az irányt, Chile, Brazília, Peru volt a célpontjuk. Néhányan letelepedtek Kolumbiában, munkájuk is volt, mégis felkerekedtek az Egyesült Államok felé, egy részüket most visszaküldik Kolumbiába. Ez egy olyan ügy, amit az elnök baloldali támogatóinak nem igazán tetszik. Ezt a kormányzat szégyelli, nem is nagyon beszél róla. Biden emberei csendben tartják. Csakhogy, úgy nem működik az elrettentő hatás, ha nem mondják el, mi fog történni, ha valaki megszegi a szabályokat. Az adminisztrációnak feltűnt, hogy beleütközött egy politikai problémába, csakhogy saját retorikájuk csapdájába estek.

– Olvashattunk és hallhattunk a hírekben arról a szándékról, hogy legalizálják azok jelenlétét az Államokban, akik illegális bevándorlóként érkeztek. Elkezdődött ez a folyamat?

– Nem, ugyanis ehhez kongresszusi elfogadás szükséges, törvényt kell hozni róla. A kormányzat be is nyújtotta a javaslatot, hogy legalizáljanak minden olyan illegális bevándorlót, aki három héttel az elnök hivatalba lépése előtt belépett. Vagyis, a törvény amnesztiát adott volna azoknak, akik 2020 január 1. előtt érkeztek. A tervezetet egy hónappal ezután mutatták be, ami világos üzenet külföldre, akkor is, ha nem emelkedett törvényerőre. Önmagában része a meghívásnak, más szóval azt a jelzést küldi, hogy csak jöjjenek. Ha sikerül bejutnia az országba, aztán kicsit meghúzza magát, nem követ el túl sok súlyos bűncselekményt, akkor majd csak jön egy demokrata politikus, aki megpróbál amnesztiát adni.

– Ez a pull faktor, vagyis a vonzó erő?

– Pontosan. És persze léteznek a taszító erők is a kibocsátó országokban. Ilyen a rossz gazdasági helyzet, meg bandaerőszak Közép-Amerikában, persze ebben van valami, csakhogy ezek a taszító tényezők léteztek azelőtt is, hogy ez az elnök átvette a hivatalt, bajok pedig mindenhol vannak a világban. Egy, hogy nem kell azért feltétlenül az Egyesült Államokba jönni, mert az országában rosszul mennek a dolgok, a másik pedig az, hogy a számok azután kezdtek ugrásszerűen emelkedni, hogy Biden elnök került oda. Szóval nem arról van szó, hogy a dolgok rosszabbra fordultak 2020 január 1-én, mondjuk Hondurasban. Korábban is létező rossz állapotokról beszélhettünk, tehát a vonzó tényező, a lehetőség változott meg. Sőt, néhány taszító erő még csökkent is; megvizsgáltuk az emberölések számának alakulását a közép-amerikai országokban, és azt láttuk, hogy ezek ott csökkennek, miközben növekednek az Egyesült Államokban.

– Megvan az ambíció arra, hogy kezeljék a helyzetet, vagy 2022 ugyanazokat a számokat mutathatja az illegális határátlépéseket tekintve?

– Teljesen elképzelhető az, hogy idén a számok kissé csökkennek, ugyanis a kormányzatnak is feltűnt a problémából fakadó politikai veszély. Nem gondolom, hogy olyan sok hatása lenne, de lehetséges, hogy kicsit kevésbé lesz rossz a helyzet. Ami igazán változtathatna a dolgok menetén az az, ha a demokratákat novemberben kisöpörnék. A képviselőházat elveszítik, a többségtől meg kell válniuk, ezt mára mindenki tudja, szinte bizonyos. A kérdés a vereségük mértéke. Ha a jelenlegi trendeket nézzük, akkor teljesen elképzelhető az, hogy a republikánusok az 1920-as évek óta nem tapasztalt többségbe kerülnek, akkora is lehet a politikai hullám. A szenátusban a demokraták jobb helyzetben vannak, hiszen az alsóházban minden két évben minden helyet újraválasztanak, miközben a szenátusban mindig csak a tagok harmadát választják, így hat évvel ezelőtti körülmények között oda került politikusok pozíciója mérettetik meg. Tehát, a szenátusi többséget akár meg is tarthatják, viszont, ha a demokraták ott is veszítenek, plusz a képviselőházban lenullázzák őket, akkor könnyen lehet, hogy még a jelenlegi elnöki adminisztráció irányt vált. De, ami ezt az évet illeti, a bevándorlásban nem lesz sok változás, esetleg néhány apró lépéssel, amivel korlátozni próbálják, de ezek hatékonysága nem lesz számottevő.

Kiemelt képen: Joe Biden