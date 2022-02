Halála előtt zongoraművet írt a 12 éves fiú, megható emléket állít az édesanya

A halála előtti hónapokban a fiú zongorázni tanult, méghozzá egyedül, a szülei tudta nélkül pedig már zeneszerzéssel is foglalkozott. Fő művére a halála után derült fény, édesanyja pedig úgy döntött, a tehetségéhez méltó emléket állít neki.

Kyan Pennell január 31-én vesztette életét egy otthoni balesetben az ausztráliai Tuchekoiban. A fiú a család birtokán egy utánfutó és a kapu közé szorult be. Kórházba vitték, de az életét nem tudták megmenteni. Kyan imádta a klasszikus zenét, a halála előtti hónapokban zongorázni tanult, méghozzá egyedül, a szülei tudta nélkül pedig már zeneszerzéssel is foglalkozott – közölte a The Mirror.

Halála után az édesanyja, Amanda Bierley az egyik jegyzetfüzetében megtalálta a legutóbbi szerzeményét, amelyet nem sikerült befejeznie. Az anyát mélyen megrázta fia halála, könnyek között lapozta át a füzetet. Úgy döntött, gyűjtést szervez, hogy megszülethessen a zongoramű és Kyan temetésén hangozhasson el először.

A Facebookon zenészeket keresett meg, akiket megkért, hogy játsszák el, amit a fia írt, és küldjenek a családnak egy felvételt róla: „Sosem hallottuk, hogy mit komponált. Van valaki, aki lejátszaná a dalt és elküldené nekünk? A világot jelentené számunkra, ha hallhatnánk” – írta Amanda Bierley, aki az ausztrál ABC rádióban elmondta, hogy fia koncertzongorista akart lenni.

„Kyan tehetséges volt, tele élettel és ambíciókkal, sokkal több volt annál, mint ahogyan életét vesztette. Reméljük, a műve egy kis betekintést enged majd a zenei világába. Kiskorában Asperger-szindrómát és ADHD-t állapítottak meg nála, ezért volt kiemelt érzéke a művészetekhez. Mindenben ki akart tűnni, ami érdekelte, egyedül tanult zeneelméletet és zeneszerzést is” – mesélte Amanda.

Az édesanya azt kérte, hogy a zenészek úgy fejezzék be a dalt, ahogyan a fia azt elképzelhette: „Mindig azt mondta, hogy fúvós és vonós hangszerek is kísérik majd a szeretett zongoráját. Nagyon örülne, ha tudná, hogy ezek a csodálatos emberek most az ő zenéjét játsszák. A szívem szakad meg, amikor arra gondolok, hogy a saját temetési dalát komponálta” – folytatta a rádióban Amanda.

Az édesanya Facebook-bejegyzésére több százan reagáltak, és osztották meg a kérését. Az ABC rádió beszámolója szerint Kyan dalát a Queenslandi Szimfonikus Zenekar 16 tagja fogja felvenni, és majd előadni a fiú temetésén.

