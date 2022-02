Győri Enikő: Brüsszel politikai okokból tartja vissza a helyreállítási forrásokat

Az adás vonatkozó része itt hallgatható vissza:

A helyreállítási alap fő célja, hogy a gazdaság talpra állásához valamennyi tagállam számára egyenlő feltételeket biztosítson. Az unió levonta az előző válság tanulságait, mikor is a megszorításokat szorgalmazta. Váltott és banki hitelből létrehozott egy alapot – mondta Győri Enikő.

A fideszes EP-képviselő szerint ez nem ingyenpénz, hiszen ebben az esetben maga a bizottság ment ki a pénzügyi piacra, hogy kedvező feltételekkel hitelt vegyen fel. A cél az volt, hogy mindenki hozzájusson az őt megillető összeghez.

Brüsszel ezt megnézte és ellenőrizte, hiszen látatlanban semmire sem ad pénzt. Reformoknak és jövőorientált beruházásoknak kell történniük. Győri Enikő szerint meg van adva, hogy a pénz 37 százalékát zöldítésre, húsz százalékát pedig digitális fejlesztésre kell fordítani.

– jelentette ki Győri Enikő.

The @EU_Commission is violating #EU law and creating an uneven playing field among Member States by withholding #recovery funding from #Hungary and #Poland . https://t.co/npwjCJTsee

— Enikő Győri (@GyoriEniko) February 8, 2022