Elütötte a gyilkost, rács mögé is kerülhet

Egy 26 éves férfi állítólag belehajtott autójával egy késes támadóba, aki leszúrt egy nőt. Az autó vezetőjét gyilkosság gyanújával letartóztatták – írta az Independent.

A sofőr hétfőn a nyugat-londoni Maida Vale-ben ütötte el a 41 éves férfit, aki késsel támadt egy nőre, feltehetően így próbálta megakadályozni a támadást.

A késelő délelőtt a Chippenham Roadon többször megszúrt egy 43 éves nőt, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. A kiérkező hatóságok a támadót, aki szintén meghalt, egy kék színű Renault Clio típusú jármű alatt találták meg.

#Westminster

Two people have been killed in #MaidaVale after a woman was stabbed to death and a man mowed down by a vehicle.

Met Police say they have launched an urgent investigation following reports of a stabbing at 09:01 on Chippenham Road, W9.

1/2 pic.twitter.com/BAVmoGAH9a

— London 999 (@999London) January 24, 2022