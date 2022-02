Az utcára menekültek: 6,2-es erősségű földrengés ébresztette az embereket álmukból

Az Ilia állami egyetem földtani megfigyelő központjának honlapja szerint a helyi idő szerint a 22 óra 25 perckor történt földrengés fészke a déli fekvésű Szameba településnél volt az örmény határ közelében.

When you’re live on air and an earthquake strikes… #Tbilisi #Georgia https://t.co/xpxmvmImSz

— Anna Zamejc (@stell7) February 13, 2022