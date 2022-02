Német lap: Washingtonban már tudják, Putyin mikor támadja meg Ukrajnát

A Der Spiegel hírportálján közölt beszámoló szerint az amerikai hírszerző szolgálatok minden eddiginél sürgetőbben figyelmeztették a NATO-szövetségeseket Oroszország Ukrajna elleni közelgő támadására. Pénteken a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) és hadsereg is tájékoztatta a német kormányt és más NATO-tagállamokat, hogy új információik alapján már jövő szerdán elindulhat a művelet.

A Der Spiegel meg nem nevezett forrásai elmondták: nem lehet tudni, hogy milyen értesülésekre épül az amerikaiak figyelmeztetése, de a lehetséges műveletet leíró tájékoztatás részletes és forrásokban gazdag volt. Hozzátették: elképzelhető, hogy Washington azzal a szándékkal osztotta meg információit, hogy megtorpedózza az orosz támadási tervet.

A Der Spiegel jelentésében arra is kitért, hogy Joe Biden amerikai elnök pénteken videokonferenciát tartott több szövetséges ország vezetőjével.

Die Lage in der Ukraine spitzt sich dramatisch zu: Nach SPIEGEL-Informationen warnten die USA die Alliierten in Europa, dass man einen russischen Angriff am Mittwoch fürchte. https://t.co/ddwCt1CHli

