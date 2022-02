Megkezdődött az oszlatás a kanadai-amerikai határon

Megkezdődött szombaton a tiltakozók kiszorítása az Ambassador-hídról Kanada és az Egyesült Államok határán több mint 12 órával az után, hogy a bíróság kimondta, hogy a híd lezárása jogsértő.

A híd Észak-Amerika legforgalmasabb szárazföldi határátkelője, és a tiltakozók miatt több mint négy napon át teljesen megbénult, miután a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések ellen tiltakozók eltorlaszolták az utat mindkét irányba.

BREAKING: Freedom Convoy votes to stay on the Ambassador Bridge and DEFY Trudeau as his 7pm deadline to clear it of protesters passeshttps://t.co/Osq1PJupKA — Honkmaster Poso 🎺 (@JackPosobiec) February 12, 2022

A windsori rendőrség a Twitteren arra szólított fel mindenkit, hogy békésen és a törvényekkel összhangban cselekedjen, láthatósági mellényt viselő fekete egyenruhások pedig felsorakoztak a tiltakozók járműveinél. A tüntetők száma a pénteki mintegy 200-ról szombatra 20-30-ra csökkent.

NOW – Police, some in military-style gear, move in to remove the protesters blocking the US-Canada border crossing at the Ambassador Bridge.pic.twitter.com/eKaOLrYUbY — Disclose.tv (@disclosetv) February 12, 2022

A magukat szabadságkonvojnak nevező, oltásellenes tiltakozás több mint két hete kezdődött Ottawában, ahol kamionsofőrök az ellen tüntettek, hogy a nemzetközi forgalomban dolgozó gépkocsivezetőknek kötelezővé tették az oltást.

Protestors have just held a vote at the Ambassador Bridge blockade, they’ve voted to stay and link arms when the court issued injunction kicks in at 7pm tonight. pic.twitter.com/OG7yvTzF2Q — Adrian Ghobrial (@CityAdrian) February 11, 2022

Mostanra viszont általános kormányellenes és a koronavírus miatti korlátozásokat elutasító tiltakozássá vált. A tiltakozók a két ország kereskedelmét biztosító Ambassador-híd mellett két kisebb határátkelőt is elfoglaltak Manitoba és Alberta államban.