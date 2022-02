Kaliforniai óceánparton éldegélő milliomosból lett az Egyesült Államok egyik legkeresettebb bűnözője

California multimillionaire Peter Chadwick who spent years as fugitive pleads guilty to killing wife https://t.co/u8qdk43Nes pic.twitter.com/dYw89zsrjj

Peter Chadwick évekig tagadta, hogy ő lenne a gyilkos, amit hosszan tartó szökéssel tetézett. Most azonban pár hosszú év után megtört és bevallotta a gyilkosságot. A bíróság 15 évre ítélte – írja a Fox News.

A nyomozás soán kiderült, hogy Chadwick 2012 őszén egy vita hevében megölte feleségét, a 46 éves Quee Choo Chadwicket. A házaspár eltűnt a Newport Beach-i otthonából, majd másnap a férfi előkerült, az asszony holttestét pedig nyolc nap múlva, 2012. október 18-án egy San Diegó-i szemetesben találták meg.

Elmondta, sajnálja felesége meggyilkolását, és szerető, gondoskodó emberként emlékezik rá.

Peter Chadwick és Quee Choo 17 évig voltak házasok, és három, magániskolába járó, kitűnő tanuló fiút neveltek. Mondhatni áloméletük volt mediterrán stílusú villájukban a kaliforniai, óceánparti Newport Beachen.

A brit származású férj az apja ingatlanbefektetésekkel foglalkozó üzletétt vitte tovább. A feleség Malajziában nőtt fel, és a családnak szentelte minden idejét.

Mivel testvérei közül egyedüliként neki nem sikerült diplomát szerezni, a fiai tanulmányai különösen fontosak voltak a számára. Falitáblán vezette a család heti időbeosztását, és őrködött a házi feladatok felett is.

Ezért lett a szomszédnak gyanús, amikor 2012. október 10-én meglátta a két kisebbik Chadwick fiút magányosan álldogálni az iskolabusz leszállóhelyénél, ahová a szüleik szoktak értük menni. A fiúk sem anyjukat, sem apjukat nem érték el telefonon.

Amikor a szomszéd hazavitte őket, a házban a csöngetésre, kopogtatásra senki nem felelt. Az aggódó nő kihívta a rendőröket, akik behatoltak a házba, és az emeleti fürdőszobába lépve hamar világossá vált számukra, hogy bűnügyi helyszínen járnak.

